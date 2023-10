Fabio Di Giannantonio : "La course GP sera certainement meilleure".

C'est naturellement avec un sentiment d'exaltation que Fabio Di Giannantonio (25 ans) s'est rendu au Chang International Circuit de Buriram après sa troisième place à Phillip Island. Sur la piste inaugurée en 2014, il voulait poursuivre les bonnes performances des dernières courses et se mettre en bonne position pour faire parler de lui en tant que successeur de Marc Márquez dans l'équipe d'usine Repsol-Honda.

Mais "Diggia" n'y est pas parvenu comme il l'aurait voulu dès les essais, en manquant la Q2 et en se classant 13e sur la grille. "Tout a été très serré. Mais la position de départ était déjà un problème au sprint. Quand on part aussi loin, la gestion des pneus est particulièrement importante. Derrière un si grand nombre de pilotes, les pneus surchauffent énormément à ces températures élevées et le contrôle de la pression des pneus devient un gros problème".

Malgré tout, le Romain a estimé qu'il aurait eu une bonne phase de départ au sprint. "J'avais un sentiment positif. Même pendant les entraînements. Et les premiers tours se sont bien déroulés. Mais à un moment donné, j'ai commencé à ralentir de plus en plus. Même si la moto roulait encore, je suis rentré au stand. Cela n'avait tout simplement aucun sens de se faufiler ainsi autour de la piste".

L'analyse dans le box de Gresini après l'abandon au 9e tour a ensuite été rapide : l'embrayage de la Desmosedici GP 22 avait rendu l'âme.

Mais le triple vainqueur de GP dans les petites catégories est convaincu que la course principale de dimanche lui permettra tout de même de démontrer sa bonne forme lors d'une nouvelle course d'application. "Je me sens parfaitement préparé. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur les réglages de course lors des entraînements. Je vais prendre le départ avec le pneu le plus dur", a-t-il révélé son choix parmi les deux composés de pneus arrière disponibles dans l'offre de l'équipementier Michelin.

"Je suis sûr que certains des gars devant moi choisiront les gommes les plus tendres. Ces différentes stratégies de pneus vont certainement donner lieu à une course très disputée qui sera passionnante jusqu'à la fin", a déclaré l'actuel douzième du championnat du monde en évoquant les souvenirs de la course d'il y a une semaine, où Jorge Martin avait amèrement payé son poker pneumatique dans le dernier tour, comme chacun sait.

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 369 points. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 539 points. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.