Fabio Di Giannantonio: "La gara del GP sarà sicuramente migliore".

Naturalmente Fabio Di Giannantonio (25) si è recato al Chang International Circuit di Buriram carico di entusiasmo dopo il terzo posto ottenuto a Phillip Island. Sul circuito, inaugurato nel 2014, voleva sfruttare le buone prestazioni delle ultime gare e mettersi in una buona posizione per il posto vacante di Marc Márquez nel team Repsol Honda.

Tuttavia, "Diggia" non è riuscito a ottenere il risultato sperato nelle sessioni di prove, mancando la Q2 e partendo 13°. "È stato tutto molto vicino. Ma la posizione di partenza è stata un problema già in volata. Quando si parte così indietro, la gestione degli pneumatici è particolarmente importante. Dietro a così tanti piloti, gli pneumatici si surriscaldano molto rapidamente con queste temperature elevate e il controllo della pressione diventa un grosso problema".

Ciononostante, il romano ha constatato che avrebbe avuto una buona partenza in volata. "Ho avuto sensazioni positive. Anche nelle sessioni di prova. E i primi giri sono stati buoni. Ma a un certo punto sono diventato sempre più lento. Anche se la moto era ancora in funzione, sono rientrato ai box. Non aveva senso girare in pista in quel modo".

L'analisi nel box Gresini dopo il ritiro al nono giro è stata subito fatta: la frizione della Desmosedici GP 22 aveva abbandonato il fantasma.

Ma il tre volte vincitore del GP delle classi minori è convinto di poter dimostrare la sua buona forma in un altro giro competitivo nella gara principale di domenica. "Mi sento molto ben preparato. Nelle sessioni di prove ci siamo concentrati molto sull'assetto da gara. Inizierò con il pneumatico più duro", ha rivelato la sua scelta tra le due mescole di pneumatici posteriori disponibili nella gamma offerta dal fornitore Michelin.

"Sono sicuro che alcuni dei piloti davanti a me sceglieranno la gomma più morbida. A causa di queste diverse strategie di pneumatici, sarà sicuramente una gara combattuta e appassionante fino alla fine", ha detto l'attuale dodicesimo campione del mondo, rievocando i ricordi della gara di una settimana fa, dove Jorge Martin ha dovuto pagare amaramente il suo poker di gomme all'ultimo giro, come è noto.

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia, 369 punti. 2° Martin 351. 3° Bezzecchi 297. 4° Binder 233. 4° Aleix Espargaró 190. 6° Zarco 188. 7° Viñales 170. 8° Marini 155. 9° Miller 144. 10° Quartararo 134. 11° Alex Márquez 117. 12° Di Giannantonio 86. 13° Morbidelli 79. 14° Oliveira 76. 15° Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 305. 3° Aprilia 279. 4° Honda 156. 5° Yamaha 154.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 539 punti. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.