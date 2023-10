Fabio Di Giannantonio: "A corrida de GP será certamente melhor".

Depois de Fabio Di Giannantonio (Ducati) ter proporcionado alguns momentos altos nas últimas corridas, houve um pequeno contratempo no sprint de Buriram. A embraiagem foi o fator determinante para a sua retirada.

por Philippe Soutter

Naturalmente, Fabio Di Giannantonio (25) viajou para o Circuito Internacional de Chang, em Buriram, em alta depois do seu terceiro lugar em Phillip Island. Na pista, que foi inaugurada em 2014, ele queria dar continuidade às boas performances das últimas corridas e colocar-se numa boa posição para a vaga remanescente como sucessor de Marc Márquez na equipa de fábrica da Repsol Honda.

No entanto, "Diggia" não foi bem sucedido como desejava nos treinos, ficando de fora da Q2 e largando em 13º. "Tudo estava muito próximo. Mas a posição de partida já era um problema no sprint. Quando se parte tão atrás, a gestão dos pneus é particularmente importante. Atrás de tantos pilotos, os pneus sobreaquecem muito rapidamente com estas temperaturas elevadas e controlar a pressão dos pneus torna-se um grande problema."

No entanto, o romano considerou que teria tido um bom arranque ao sprint. "Tive uma sensação positiva. Também nas sessões de treinos. E senti-me bem nas primeiras voltas. Mas a certa altura fiquei cada vez mais lento. Embora a mota ainda estivesse a funcionar, vim para as boxes. Não fazia sentido andar assim na pista."

A análise na box da Gresini após o abandono na 9ª volta foi rapidamente feita: a embraiagem da Desmosedici GP 22 tinha abandonado o fantasma.

Mas o três vezes vencedor de GPs das classes pequenas está convencido de que, mesmo assim, vai provar a sua boa forma numa outra corrida competitiva na corrida principal de domingo. "Sinto-me muito bem preparado. Concentrámo-nos muito na configuração da corrida nas sessões de treinos. Vou começar com o pneu mais duro", revelou a sua escolha entre os dois compostos de pneus traseiros disponíveis na gama oferecida pelo fornecedor Michelin.

"Tenho a certeza que talvez alguns dos pilotos à minha frente escolham o pneu mais macio. Devido a estas diferentes estratégias de pneus, será certamente uma corrida disputada que será emocionante até ao fim", o atual décimo segundo do Campeonato do Mundo evocou memórias da corrida de há uma semana, onde Jorge Martin teve de pagar amargamente pelo seu poker de pneus na última volta, como é bem conhecido.

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 369 pontos. 2º Martin 351. 3º Bezzecchi 297. 4º Binder 233. 4º Aleix Espargaró 190. 6º Zarco 188. 7º Viñales 170. 8º Marini 155. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 117. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 539 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.