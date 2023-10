Confirmation de l'information : Les débuts de Marc Márquez chez Ducati à Valence

Depuis le 4 octobre, il est officiel que Marc Márquez et la Honda Racing Corporation mettront fin à leur contrat, qui courait en fait jusqu'à fin 2024, après la saison 2023. Ainsi, après onze ans de succès, six titres MotoGP, cinq triples couronnes, 59 victoires en GP, 101 podiums et 64 pole positions, l'histoire prend fin prématurément.

Ce week-end, à Buriram, l'Espagnol de 30 ans disputera son quatrième et dernier Grand Prix au guidon de la Honda RC213V, et il a surpris tout le monde en terminant quatrième au sprint. Parallèlement, le team manager de Repsol-Honda, Alberto Puig, a confirmé samedi que le HRC autorisait Marc Márquez à piloter pour la première fois une Ducati le 28 novembre lors du test de Valence, deux jours après la finale de la saison.

"C'est très important pour tous les pilotes lorsqu'ils changent d'équipe, et nous comprenons cela", a expliqué Puig au journaliste de MotoGP.com Jack Appleyard. "C'est quelque chose qui arrive et le processus doit se poursuivre comme il se déroule normalement. C'est pourquoi il n'y aura pas d'objection de la part de Honda".

Pour rappel, chez Gresini Racing, Marc Márquez disposera pour 2024 d'une Desmosedici GP23 de la saison 2023, tout comme son frère et futur coéquipier Alex Márquez.