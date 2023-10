Confermato: Debutto di Marc Márquez in Ducati a Valencia

A margine del GP di Thailandia, il team manager di Repsol Honda Alberto Puig ha confermato che Marc Márquez potrà correre per la prima volta per il suo futuro datore di lavoro nei test di Valencia del 28 novembre.

Dal 4 ottobre è ufficiale che Marc Márquez e la Honda Racing Corporation rescinderanno il loro contratto, che avrebbe dovuto durare fino alla fine del 2024, dopo la stagione 2023. Si conclude così anticipatamente la sua storia di successo dopo undici anni, sei titoli della MotoGP, cinque vittorie della Triple Crown, attualmente 59 vittorie nei GP, 101 podi e 64 pole position.

A Buriram, questo fine settimana, il 30enne spagnolo disputerà il suo quarto e ultimo Gran Premio in sella alla Honda RC213V, dove ha sorpreso tutti arrivando quarto in volata. Allo stesso tempo, il team manager di Repsol Honda Alberto Puig ha confermato sabato che HRC ha autorizzato Marc Márquez a guidare una Ducati per la prima volta nei test di Valencia del 28 novembre, due giorni dopo il finale di stagione.

"È molto importante per tutti i piloti quando cambiano squadra e lo capiamo", ha detto Puig al giornalista di MotoGP.com Jack Appleyard. "È una cosa che succede e il processo deve continuare come di consueto. Ecco perché non ci saranno obiezioni da parte della Honda".

Come promemoria, Gresini Racing fornirà a Marc Márquez una Desmosedici GP23 dalla stagione 2023 per il 2024, così come a suo fratello e futuro compagno di squadra Alex Márquez.