Confirmado: Estreia de Marc Márquez na Ducati em Valência

À margem do GP da Tailândia, o chefe de equipa da Repsol Honda, Alberto Puig, confirmou que Marc Márquez será autorizado a correr pela primeira vez para o seu futuro empregador no teste de Valência, a 28 de novembro.

Desde 4 de outubro que é oficial que Marc Márquez e a Honda Racing Corporation vão rescindir o seu contrato, que deveria vigorar até ao final de 2024, após a época de 2023. Esta é a primeira história de sucesso que termina precocemente após onze anos, seis títulos de MotoGP, cinco vitórias na Tripla Coroa, atualmente 59 vitórias em GP, 101 pódios e 64 pole positions.

Em Buriram, este fim de semana, o espanhol de 30 anos vai disputar o seu quarto e último Grande Prémio com a Honda RC213V, onde surpreendeu todos ao terminar em quarto lugar no sprint. Ao mesmo tempo, o chefe de equipa da Repsol Honda, Alberto Puig, confirmou no sábado que a HRC tinha autorizado Marc Márquez a rodar pela primeira vez com uma Ducati no teste de Valência a 28 de novembro, dois dias depois do final da época.

"É muito importante para todos os pilotos quando mudam de equipa e nós compreendemos isso," disse Puig ao repórter do MotoGP.com Jack Appleyard. "É algo que acontece e o processo tem de continuar como normalmente acontece. É por isso que não haverá objecções por parte da Honda."

Como lembrete, a Gresini Racing fornecerá a Marc Márquez uma Desmosedici GP23 da temporada de 2023 para 2024, assim como seu irmão e futuro companheiro de equipa Alex Márquez.