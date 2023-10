Luca Marini (Ducati/3º) "¡Buenos y justos duelos!"

"Una bonita carrera con duelos buenos y justos", declaró satisfecho Luca Marini tras la carrera al sprint disputada en el Chang Circiut, cerca de Burinam (Tailandia), en la que terminó tercero. Marini realizó una valiente salida desde la segunda posición de la parrilla y se colocó en cabeza durante unos instantes en la recta de salida, pero Jorge Martín, que partía desde la pole, frenó en seco para adelantar a Marini y colocarse en cabeza antes de la curva de salida.

"Al principio no tenía plena confianza, iba bastante lento, por eso Martín pudo escaparse y ponerse en cabeza. Intenté alcanzarle pero fue imposible", dijo el piloto del equipo Mooney VR46, describiendo los primeros compases de la carrera, cuando iba segundo.

Entonces, Brad Binder intentó durante varias vueltas adelantar a Marini, algo que el piloto oficial de KTM consiguió finalmente en la séptima vuelta. "Cuando Binder me adelantó, inmediatamente intenté contrarrestar. La presión del aire en un neumático delantero había aumentado drásticamente y sabía que no podía esperar demasiado para contraatacar a Binder. Pero Binder frenaba muy tarde en todas partes, y además podía acelerar increíblemente fuerte. El agarre que tiene cuando pisa el acelerador es enorme. Por eso es tan difícil adelantarle".

Marini no quería rendirse así como así: "Mi especulación era que la presión en su neumático delantero había aumentado aún más que en el mío, porque había pilotado de forma más agresiva para ponerse delante desde la segunda fila. Por lo tanto, esperaba que no pudiera mantener este ritmo debido a una pérdida de agarre en la parte delantera. Esto no se confirmó. En cambio, tuve que luchar con una pérdida de agarre en la rueda delantera y finalmente tuve que dejarle pasar. Un duelo con Binder nunca es fácil, y hoy no he podido ganarle. Mañana puede que vuelva a ser diferente".

Por otro lado, no había ni rastro de la falta de tracción en la rueda trasera de la que Marini se había quejado el viernes. "Sí, en este punto mi Ducati es bastante buena ahora, pero no lo suficiente", respondió Marini a esta pregunta un poco herética. "Martin está haciendo un gran trabajo, se siente bien sobre la moto y cada vez que abre el acelerador distancia a todos los demás pilotos. Tenemos que trabajar para mejorar aún más este punto. Tal vez el equilibrio de fuerzas cambie cuando mañana recorramos toda la distancia de carrera con el neumático trasero duro."

Hace poco más de un mes, en el GP de la India, Marini sufrió una fractura en la clavícula izquierda en una maniobra demasiado optimista. "En las curvas a izquierdas todavía noto la lesión en el hombro, en la larga y rápida curva a izquierdas 4 y luego en la curva 5 no puedo empujar con suficiente fuerza en el manillar. En este sector perdí dos décimas en la calificación. Así son las cosas, así que tengo que ir más rápido en las otras curvas", ha declarado escuetamente el italiano de 26 años.

Marini también cree que los neumáticos y su estado serán decisivos en la carrera principal del domingo y especifica: "El desgaste de los neumáticos no es el principal problema, sino la disminución del agarre, porque la presión de los neumáticos aumenta durante la carrera, lo que reduce el agarre. Los neumáticos traseros tienen un compuesto de goma dura en el centro de la banda de rodadura. Si aceleras con poco ángulo de inclinación sobre este compuesto de goma, el neumático trasero tiende a girar, lo que aumenta la temperatura. Si das siete u ocho vueltas así, la situación empeora en lugar de mejorar, la temperatura aumenta, la rueda trasera gira aún más y el agarre del neumático disminuye aún más. La única manera de contrarrestarlo es frenar tarde antes de las curvas y tratar de no forzar el neumático al acelerar a la salida de la curva. Pero si quieres adelantar a otro piloto, eso no es posible, tienes que acelerar a fondo para recuperar metros y adelantar", describe Marini el dilema entre temperatura y derrapaje.

Sólo es mejor si no tienes que adelantar: "Cuando vas en cabeza, puedes gestionar la temperatura de los neumáticos mucho más fácilmente. Por eso la salida es tan importante", Marini es consciente y sonríe sobre su segunda posición de salida desde la que arrancará el Gran Premio de Tailandia.

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 32 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 369 puntos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 564 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 539 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.