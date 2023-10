Luca Marini (Ducati/3e) "De bons duels, loyaux" !

L'augmentation de la pression des pneus, et donc la perte d'adhérence de la roue avant, a freiné les ardeurs de Marini. Il a néanmoins réussi à décrocher son troisième podium lors d'une course de vitesse au GP de Thaïlande.

"Une belle course avec de bons duels équitables", s'est réjoui Luca Marini après la course de sprint sur le circuit de Chang près de Burinam en Thaïlande, où il a terminé en troisième position. Marini s'est brillamment élancé depuis la deuxième place sur la grille de départ, il a brièvement pris l'avantage sur la ligne droite de départ, mais le poleman Jorge Martin a rigoureusement freiné avant le virage de départ pour passer devant Marini.

"Au début, je n'avais pas totalement confiance, j'étais assez lent, c'est pourquoi Martin a pu s'éloigner et prendre de l'avance. J'ai essayé de le rattraper, mais c'était impossible", a déclaré le pilote du team Mooney VR46 en décrivant la phase initiale de la course, au cours de laquelle il s'est retrouvé en deuxième position.

Ensuite, Brad Binder a tenté de passer Marini pendant des tours, ce que le pilote officiel KTM a finalement réussi à faire au septième tour. "Lorsque Binder m'a dépassé, j'ai tout de suite essayé de le contrer. La pression d'un pneu avant avait augmenté de façon spectaculaire et je savais que je ne pouvais pas attendre trop longtemps pour contre-attaquer Binder. Mais Binder freinait partout très tard, et en plus il pouvait accélérer incroyablement fort. L'adhérence qu'il a lorsqu'il accélère est énorme. C'est pour cela qu'il est si difficile de le dépasser".

Marini n'était pas prêt à abandonner pour autant : "Je pensais que la pression de son pneu avant avait augmenté encore plus que la mienne parce qu'il avait roulé de manière plus agressive pour remonter de la deuxième ligne. Je m'attendais donc à ce qu'il ne puisse pas maintenir ce rythme en raison de la perte d'adhérence à l'avant. Cela ne s'est pas confirmé. Au lieu de cela, j'ai dû lutter contre une perte d'adhérence de la roue avant et j'ai finalement dû le laisser partir. Un duel avec Binder n'est jamais facile et aujourd'hui, je n'ai pas pu le battre. Demain, la situation sera peut-être différente".

En revanche, le manque de traction à l'arrière dont Marini se plaignait encore vendredi n'était pas visible. "Oui, sur ce point, ma Ducati est maintenant plutôt bonne, mais pas assez", répond Marini à cette question légèrement hérétique. "Martin fait un excellent travail, il se sent bien sur la moto et à chaque fois qu'il ouvre les gaz, il distancie tous les autres pilotes. Nous devons travailler pour améliorer encore ce point. Peut-être que le rapport de force changera si nous roulons demain avec le pneu arrière dur pendant toute la durée de la course".

Lors du GP des Indes, il y a un peu plus d'un mois, Marini s'était fracturé la clavicule gauche lors d'une manœuvre trop optimiste. "Dans les virages à gauche, je ressens toujours la blessure à l'épaule, dans le long virage rapide à gauche Turn 4 et ensuite dans le Turn 5, je ne peux pas pousser assez fort dans le guidon. Dans ce secteur, j'ai perdu deux dixièmes lors des qualifications. C'est comme ça, je dois aller plus vite dans les autres virages", explique l'Italien de 26 ans de manière lapidaire.

Marini pense lui aussi que les pneus et leur état seront décisifs lors de la course principale de dimanche et précise : "L'usure des pneus n'est pas le problème principal, mais la baisse d'adhérence, car la pression des pneus augmente au cours de la course, ce qui diminue l'adhérence. Les pneus arrière ont un mélange de gomme dur au milieu de la bande de roulement. Si l'on accélère avec peu d'inclinaison sur cette gomme, le pneu arrière a tendance à patiner, ce qui fait monter la température. Si l'on roule ainsi pendant sept ou huit tours, la situation se dégrade au lieu de s'améliorer, la température augmente, la roue arrière patine encore plus et l'adhérence du pneu diminue encore. Le seul moyen d'y remédier est de freiner tard avant les virages et d'essayer de ménager un peu le pneu en accélérant à la sortie du virage. Mais si tu veux dépasser un autre pilote, ce n'est pas possible, tu dois accélérer à fond pour gagner des mètres et le dépasser", explique Marini en décrivant le dilemme température-spin de roue.

La seule solution est de ne pas dépasser du tout : "Quand tu es en tête, tu peux gérer beaucoup plus facilement la température des pneus. C'est pourquoi le départ est si important", explique Marini en souriant de la deuxième place qu'il occupera sur la grille de départ du Grand Prix de Thaïlande.

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 369 points. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 539 points. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.