Luca Marini (Ducati/3°) "Duelli belli e giusti!".

"Una bella gara con bei duelli", ha commentato felice Luca Marini dopo la gara sprint al Chang Circiut, vicino a Burinam, in Thailandia, dove si è classificato terzo. Marini ha fatto una partenza coraggiosa dalla seconda posizione in griglia, mantenendo per breve tempo la testa della corsa sul rettilineo di partenza, ma il poleman Jorge Martin ha rigorosamente frenato per passare Marini in testa prima della curva iniziale.

"All'inizio non avevo piena fiducia, ero piuttosto lento, per questo Martin è riuscito a prendere il largo e ad andare in testa. Ho cercato di recuperare ma era impossibile", ha detto il pilota del team Mooney VR46, descrivendo le prime fasi della gara, quando era in seconda posizione.

Poi Brad Binder ha tentato per alcuni giri di superare Marini, cosa che il pilota della KTM è finalmente riuscito a fare al settimo giro. "Quando Binder mi ha superato, ho cercato subito di contrastare. La pressione dell'aria in un pneumatico anteriore era aumentata drasticamente e sapevo che non potevo aspettare troppo per contrattaccare Binder. Ma Binder frenava molto tardi dappertutto, e in più riusciva ad accelerare in modo incredibile. L'aderenza che ha quando dà gas è enorme. Per questo è così difficile sorpassarlo".

Marini non voleva arrendersi così: "La mia ipotesi era che la pressione del suo pneumatico anteriore fosse aumentata ancora di più rispetto al mio, perché aveva guidato in modo più aggressivo per arrivare davanti dalla seconda fila. Mi aspettavo quindi che non sarebbe stato in grado di mantenere questo ritmo a causa di una perdita di aderenza all'anteriore. Questo non è stato confermato. Invece, ho dovuto lottare con una perdita di aderenza sulla ruota anteriore e alla fine ho dovuto lasciarlo andare. Un duello con Binder non è mai facile e oggi non sono riuscito a batterlo. Domani potrebbe essere di nuovo diverso".

D'altra parte, non c'era traccia della mancanza di trazione sulla ruota posteriore di cui Marini si era lamentato venerdì. "Sì, in questo momento la mia Ducati va abbastanza bene, ma non abbastanza", ha risposto Marini a questa domanda un po' eretica. "Martin sta facendo un ottimo lavoro, si sente bene sulla moto e ogni volta che apre il gas distanzia tutti gli altri piloti. Dobbiamo lavorare per migliorare ulteriormente questo punto. Forse il rapporto di forza cambierà quando domani affronteremo l'intera distanza di gara con la gomma posteriore dura".

Nel GP d'India, poco più di un mese fa, Marini ha riportato la frattura della clavicola sinistra in una manovra troppo ottimistica. "Nelle curve a sinistra sento ancora l'infortunio alla spalla, nel lungo e veloce curvone a sinistra della curva 4 e poi nella curva 5 non riesco a spingere abbastanza sul manubrio. In questo settore ho perso due decimi in qualifica. È così, quindi devo andare più veloce nelle altre curve", ha detto sinteticamente il 26enne italiano.

Marini ritiene inoltre che gli pneumatici e le loro condizioni saranno decisivi nella gara principale di domenica e precisa: "Il problema principale non è l'usura degli pneumatici, ma la diminuzione dell'aderenza, perché la pressione degli pneumatici aumenta durante la gara, riducendo l'aderenza. I pneumatici posteriori hanno una mescola di gomma dura al centro del battistrada. Se si accelera con un angolo di piega ridotto su questa mescola di gomma, il pneumatico posteriore tende a girare, facendo salire la temperatura. Se si percorrono sette o otto giri in questo modo, la situazione peggiora invece di migliorare, la temperatura aumenta, la ruota posteriore gira ancora di più e l'aderenza del pneumatico diminuisce ulteriormente. L'unico modo per contrastare questo fenomeno è frenare tardi prima delle curve e cercare di non esagerare con gli pneumatici quando si accelera all'uscita della curva. Ma se si vuole sorpassare un altro pilota, non è possibile, bisogna accelerare alla massima potenza per recuperare metri e sorpassare", così Marini descrive il dilemma temperatura-scoppio.

È meglio solo se non si deve sorpassare affatto: "Quando si è in testa, si può gestire la temperatura degli pneumatici molto più facilmente. Ecco perché la partenza è così importante", Marini è consapevole e sorride della sua seconda posizione di partenza da cui inizierà il Gran Premio di Thailandia.

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia, 369 punti. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Di Giannantonio 71. 16. Di Giannantonio 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 305. 3° Aprilia 279. 4° Honda 156. 5° Yamaha 154.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 539 punti. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.