Luca Marini (Ducati/3º) "Duelos bons e justos!"

O aumento da pressão de ar e a consequente diminuição da aderência da roda dianteira abrandaram o espírito de ataque de Marini. No entanto, conseguiu o seu terceiro pódio numa corrida de sprint no GP da Tailândia.

"Uma corrida agradável com duelos bons e justos", disse Luca Marini, satisfeito após a corrida de sprint em Chang Circiut, perto de Burinam, na Tailândia, onde terminou em terceiro. Marini fez um arranque de bravura a partir do segundo lugar da grelha, mantendo por breves instantes a liderança na reta da partida, mas o pole setter Jorge Martin travou rigorosamente a sua passagem por Marini para a liderança antes da curva da partida.

"No início não estava totalmente confiante, estava bastante lento e foi por isso que o Martin conseguiu afastar-se e ganhar a liderança. Tentei alcançá-lo, mas era impossível", disse o piloto da equipa Mooney VR46, descrevendo a fase inicial da corrida, quando estava em segundo lugar.

Depois, Brad Binder tentou durante várias voltas ultrapassar Marini, o que o piloto de fábrica da KTM conseguiu finalmente fazer na sétima volta. "Quando o Binder me ultrapassou, tentei imediatamente contra-atacar. A pressão de ar num dos pneus da frente tinha aumentado drasticamente e eu sabia que não podia esperar muito tempo para contra-atacar o Binder. Mas o Binder estava a travar muito tarde em todo o lado e, além disso, conseguia acelerar incrivelmente forte. A aderência que ele tem quando carrega no acelerador é enorme. É por isso que é tão difícil ultrapassá-lo".

Marini não queria desistir assim: "A minha especulação era que a pressão do pneu dianteiro dele tinha aumentado ainda mais do que a do meu, porque ele tinha andado de forma mais agressiva para chegar à frente a partir da segunda fila. Por isso, esperava que ele não fosse capaz de manter este ritmo devido a uma perda de aderência na frente. Tal não se confirmou. Em vez disso, tive de lutar com uma perda de aderência na roda dianteira e acabei por ter de o deixar passar. Um duelo com Binder nunca é fácil e hoje não o consegui vencer. Amanhã pode ser diferente".

Por outro lado, não havia sinais da falta de tração na roda traseira de que Marini se tinha queixado na sexta-feira. "Sim, neste ponto a minha Ducati está muito boa agora, mas não o suficiente," Marini respondeu a esta pergunta um pouco herética. "O Martin está a fazer um excelente trabalho, sente-se bem na moto e sempre que abre o acelerador distancia todos os outros pilotos. Temos de trabalhar para melhorar ainda mais este ponto. Talvez o equilíbrio de forças mude quando fizermos a corrida completa amanhã com o pneu traseiro duro."

No GP da Índia, há pouco mais de um mês, Marini sofreu uma fratura na clavícula esquerda numa manobra demasiado otimista. "Nas curvas à esquerda ainda sinto a lesão no ombro, na curva longa e rápida à esquerda da Curva 4 e depois na Curva 5 não consigo empurrar com força suficiente para o guiador. Neste sector perdi dois décimos na qualificação. É assim que as coisas são, por isso tenho de ser mais rápido nas outras curvas", disse o italiano de 26 anos de forma sucinta.

Marini também considera que os pneus e o seu estado serão decisivos na corrida principal de domingo e especifica: "O desgaste dos pneus não é o principal problema, mas sim a diminuição da aderência, porque a pressão dos pneus aumenta durante a corrida, o que reduz a aderência. Os pneus traseiros têm um composto de borracha dura no meio do piso. Se acelerar com pouco ângulo de inclinação sobre este composto de borracha, o pneu traseiro tende a rodar, o que faz subir a temperatura. Se fizer sete ou oito voltas desta forma, a situação piora em vez de melhorar, a temperatura aumenta, a roda traseira roda ainda mais e a aderência do pneu diminui ainda mais. A única forma de contrariar esta situação é travar tarde antes das curvas e tentar aliviar o pneu quando se acelera à saída da curva. Mas se quisermos ultrapassar outro piloto, isso não é possível, temos de acelerar a toda a velocidade para ganhar metros e ultrapassar", descreve Marini o dilema temperatura-rotação das rodas.

Só é melhor se não for preciso ultrapassar: "Quando se está na liderança, é muito mais fácil gerir a temperatura dos pneus. É por isso que a partida é tão importante", Marini está ciente e sorri sobre a sua segunda posição de partida para o Grande Prémio da Tailândia.

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 369 pontos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 539 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.