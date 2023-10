Alex Márquez (8º): "El neumático delantero era un globo".

Aunque sumó dos puntos en el sprint, Alex Márquez no estaba satisfecho tras las trece vueltas al Circuito Internacional de Chang. Tuvo un problema con su neumático delantero y despotricaba contra Johann Zarco.

Muchos pilotos se quejan del mismo problema en Tailandia: los neumáticos delanteros se sobrecalientan y la presión de los neumáticos aumenta peligrosamente. "Sentía el neumático delantero como un globo", confesó Alex Márquez (27) tras las trece vueltas del sprint. "Cuando los neumáticos bajan, es una cosa. Pero cuando la presión de los neumáticos sube a 2,2 bares como hoy, entonces se vuelve muy arriesgado".

Con ello, el octavo clasificado del Gresini-Ducati aborda una cuestión que ya ha suscitado discusiones adicionales esta temporada y que ahora cobra especial actualidad con las temperaturas tropicales de Buriram: La presión mínima estándar para el neumático delantero, que debe mantenerse más del 30% del tiempo en Sprint (con 15 vueltas o menos) y más del 50% en Gran Premio (con más de 15 vueltas) para no arriesgarse a una penalización, es de 1,88 bar. Esta cifra es significativamente superior a los 1,5 bares que se utilizaron en algunos casos el año anterior, que aún no se habían controlado oficialmente. Ahora también son posibles tolerancias mínimas.

Ambas son peligrosas. El cumplimiento se controla mediante sensores estandarizados proporcionados por Dorna. También existe un catálogo gradual de sanciones. Las descalificaciones no están previstas, al menos esta temporada.

Para Alex Márquez, su moto apenas era manejable. "De todas formas, en el sprint depende de los detalles. Creo que estamos en mejor posición para la carrera. Si lo gestionamos con inteligencia, incluso el podio es posible. Pero seguro que una posición como la de hoy es el objetivo mínimo", se muestra prudentemente optimista el bicampeón del mundo (Moto3 2014/Moto2 2019).

Como aguafiestas en su sprint de Buriram, el actual décimo del Mundial ve sobre todo un chivo expiatorio. "No entiendo por qué Johann Zarco pilotó de forma tan agresiva. Me adelantó tan bruscamente que perdí 1,5 segundos y luego no fui más rápido después de todo. Luego fui igual de agresivo y volví a adelantarle. Por favor. Si quiere jugar, que juegue".

El líder del Mundial, Pecco Bagnaia, también se unió al clamor sobre el estilo de pilotaje de Zarco, quejándose asimismo de la absurda pelea entre Márquez y Zarco. Al parecer, el francés pilotaba según el lema: "Una vez descartado el contrato con Ducati, atacaré impunemente a los colegas de marca de Borgo Panigale".

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 32 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 369 puntos. 2º Martin 351. 3º Bezzecchi 297. 4º Binder 233. 4º Aleix Espargaró 190. 6º Zarco 188. 7º Viñales 170. 8º Marini 155. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 117. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Márquez 71. 16º Augusto Fernández 67. 17º Rins 54. 18º Nakagami 50. 19º Bastianini 42. 20º Raúl Fernández 39. 21º Pedrosa 32. 22º Mir 20. 23º Pol Espargaró 12. 24º Savadori 9. 25º Folger 9. 26º Bradl 8. 27º Pirro 5. 28º Petrucci 5. 29º Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 564 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 539 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.