Alex Márquez (8e) : "Le pneu avant était un ballon".

De nombreux pilotes se plaignent du même problème en Thaïlande : les pneus avant surchauffent et la pression des pneus augmente dangereusement. "Mon pneu avant avait l'impression d'être un ballon", avouait Alex Márquez (27 ans) après les treize tours de sprint. "Quand les pneus se dégradent, c'est une chose. Mais quand la pression des pneus atteint 2,2 bars comme aujourd'hui, cela devient très risqué".

Le pilote Gresini-Ducati, classé huitième, évoque ainsi un problème qui a déjà suscité des discussions supplémentaires cette saison et qui est désormais particulièrement d'actualité avec les températures tropicales de Buriram : La pression minimale standard du pneu avant, qui doit être respectée plus de 30 pour cent du temps en sprint (sur 15 tours ou moins) et plus de 50 pour cent en Grand Prix (sur plus de 15 tours) pour ne pas risquer de pénalité, est de 1,88 bar. C'est donc nettement plus élevé que les 1,5 bar avec lesquels on roulait en partie l'année précédente, qui n'avait pas encore été officiellement contrôlée. Des tolérances minimales sont également possibles maintenant.

Les deux sont dangereuses. Le respect de ces limites est contrôlé par des capteurs uniformes mis à disposition par Dorna. Il existe en outre un catalogue de pénalités graduelles. Les disqualifications ne sont pas prévues, du moins pour cette saison.

Pour Alex Márquez, sa moto était à peine roulante. "De toute façon, au sprint, ce sont les détails qui comptent. Je pense que nous sommes mieux placés pour la course. Si nous gérons cela intelligemment, le podium est même possible. Mais il est certain qu'une position comme celle d'aujourd'hui est l'objectif minimal", déclare le double champion du monde (Moto3 2014/Moto2 2019) avec un optimisme mesuré.

Pour le rabat-joie de son sprint de Buriram, l'actuel dixième du championnat du monde voit surtout un bouc émissaire. "Je ne comprends pas pourquoi Johann Zarco a roulé de manière si agressive. Il m'a doublé si brutalement que j'ai perdu 1,5 seconde et n'a finalement pas été plus rapide. J'ai alors été tout aussi agressif et je l'ai à nouveau dépassé. Je vous en prie. S'il veut jouer, il peut jouer".

Le leader du championnat du monde Pecco Bagnaia s'est également joint au concert de lamentations sur la conduite de Zarco, se plaignant lui aussi de la bagarre insensée entre Márquez et Zarco. Le Français a manifestement roulé selon la devise : "Une fois le contrat Ducati annulé, j'attaquerai les collègues de la marque de Borgo Panigale sans aucune gêne".

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 369 points. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 539 points. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.