Alex Márquez (8°): "La gomma anteriore era un palloncino".

Anche se ha ottenuto due punti in volata, Alex Márquez non era soddisfatto dopo i tredici giri sul Chang International Circuit. Ha avuto un problema con lo pneumatico anteriore e ha inveito contro Johann Zarco.

Molti piloti lamentano lo stesso problema in Thailandia: gli pneumatici anteriori si surriscaldano e la pressione sale pericolosamente. "Il mio pneumatico anteriore sembrava un palloncino", ha confessato Alex Márquez (27) dopo i tredici giri in volata. "Quando gli pneumatici si surriscaldano, è una cosa. Ma quando la pressione degli pneumatici sale a 2,2 bar come oggi, allora diventa molto rischioso".

Con questa affermazione, il pilota Gresini-Ducati, ottavo in classifica, affronta un tema che ha già fatto discutere in questa stagione e che ora diventa particolarmente attuale con le temperature tropicali di Buriram: La pressione minima standard per lo pneumatico anteriore, che deve essere mantenuta per oltre il 30% del tempo nelle Sprint (con 15 o meno giri) e per oltre il 50% nei Gran Premi (con più di 15 giri) per non rischiare una penalità, è di 1,88 bar. Si tratta di un valore significativamente superiore a quello di 1,5 bar utilizzato in alcuni casi nell'anno precedente, che non era ancora stato ufficialmente controllato. Ora sono possibili anche tolleranze minime.

Entrambi sono pericolosi. La conformità è monitorata da sensori standardizzati forniti da Dorna. È previsto anche un catalogo graduale di sanzioni. Non sono previste squalifiche, almeno per questa stagione.

Per Alex Márquez, la sua moto era a malapena guidabile. "In volata dipende comunque dai dettagli. Penso che siamo in una posizione migliore per la gara. Se la gestiamo in modo intelligente, anche il podio è possibile. Ma sicuramente una posizione come quella di oggi è l'obiettivo minimo", è cautamente ottimista il due volte campione del mondo (Moto3 2014/Moto2 2019).

Come guastafeste nella sua volata di Buriram, l'attuale decimo del campionato del mondo vede soprattutto un capro espiatorio. "Non capisco perché Johann Zarco abbia guidato in modo così aggressivo. Mi ha sorpassato in modo così brusco che ho perso 1,5 secondi e poi non sono stato più veloce. Poi sono stato altrettanto aggressivo e l'ho superato di nuovo. Per favore. Se vuole giocare, può giocare".

Anche il leader del mondiale Pecco Bagnaia si è unito al clamore per lo stile di guida di Zarco, lamentandosi anche dell'insensata lotta tra Márquez e Zarco. A quanto pare, il francese ha guidato secondo il motto: "Una volta scartato il contratto con la Ducati, attaccherò impunemente i colleghi di Borgo Panigale".

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia, 369 punti. 2° Martin 351. 3° Bezzecchi 297. 4° Binder 233. 4° Aleix Espargaró 190. 6° Zarco 188. 7° Viñales 170. 8° Marini 155. 9° Miller 144. 10° Quartararo 134. 11° Alex Márquez 117. 12° Di Giannantonio 86. 13° Morbidelli 79. 14° Oliveira 76. 15° Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 305. 3° Aprilia 279. 4° Honda 156. 5° Yamaha 154.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 539 punti. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.