Alex Márquez (8º): "O pneu da frente era um balão".

Apesar de ter marcado dois pontos no sprint, Alex Márquez não estava satisfeito após as treze voltas no Circuito Internacional de Chang. Teve um problema com o seu pneu dianteiro e estava a reclamar de Johann Zarco.

Muitos pilotos queixam-se do mesmo problema na Tailândia: os pneus dianteiros sobreaquecem e a pressão dos pneus aumenta perigosamente. "O meu pneu da frente parecia um balão", confessou Alex Márquez (27) após as treze voltas ao sprint. "Quando os pneus caem, é uma coisa. Mas quando a pressão dos pneus sobe para 2,2 bar como hoje, então torna-se muito arriscado."

Com isto, o oitavo classificado da Gresini-Ducati aborda uma questão que já causou discussão adicional esta época e que agora se torna particularmente atual com as temperaturas tropicais em Buriram: A pressão mínima padrão para o pneu dianteiro, que deve ser mantida durante mais de 30 por cento do tempo nas corridas de Sprint (com 15 ou menos voltas) e mais de 50 por cento nos Grandes Prémios (com mais de 15 voltas) para não correr o risco de ser penalizado, é de 1,88 bar. Este valor é significativamente mais elevado do que os 1,5 bar que foram utilizados em alguns casos no ano anterior, que ainda não tinham sido oficialmente controlados. Atualmente, também são possíveis tolerâncias mínimas.

Ambas são perigosas. O cumprimento é monitorizado por sensores normalizados fornecidos pela Dorna. Existe também um catálogo gradual de sanções. As desqualificações não estão previstas, pelo menos nesta época.

Para Alex Márquez, a sua mota quase não estava em condições de circular. "No sprint, tudo depende dos pormenores. Penso que estamos numa posição melhor para a corrida. Se o fizermos de forma inteligente, até o pódio é possível. Mas, com certeza, uma posição como a de hoje é o objetivo mínimo", o bicampeão mundial (Moto3 2014/Moto2 2019) está cautelosamente otimista.

Como um spoiler em seu sprint em Buriram, o atual décimo do Campeonato Mundial vê um bode expiatório acima de tudo. "Não percebo porque é que o Johann Zarco foi tão agressivo. Ele ultrapassou-me de forma tão grosseira que perdi 1,5 segundos e depois não fui mais rápido. Depois fui igualmente agressivo e ultrapassei-o novamente. Por favor. Se ele quer jogar, pode jogar".

O líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, também se juntou ao clamor sobre o estilo de pilotagem de Zarco, queixando-se também da luta sem sentido entre Márquez e Zarco. O francês aparentemente pilotou de acordo com o lema: "Assim que o contrato com a Ducati for descartado, vou atacar os colegas de marca de Borgo Panigale com impunidade.

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 369 pontos. 2º Martin 351. 3º Bezzecchi 297. 4º Binder 233. 4º Aleix Espargaró 190. 6º Zarco 188. 7º Viñales 170. 8º Marini 155. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 117. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 539 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.