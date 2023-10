Aleix Espargaró (Aprilia/5º) Ataque fallido

"Somos muy competitivos en una pista que no se adapta a la Aprilia", dijo un feliz Aleix Espargaró. "Tercero en la calificación, primera fila en la parrilla, quinto en la carrera sprint, ¡eso significa que estamos definitivamente listos para la carrera de mañana!".

"Después de la salida he intentado seguir el ritmo de Martin, pero Marini se ha ido interponiendo entre nosotros y Martin se ha ido alejando, así son las carreras. Si la recta de salida fuera más larga aquí, habría perdido más posiciones tras la salida", es consciente el español.

"Sentía que mi velocidad era mejor que la de Marini, pero cuando le he adelantado he tenido problemas porque la moto es difícil de girar y él ha podido devolverme el adelantamiento", ha descrito el piloto oficial de Aprilia. Brad Binder ha superado a Esparago y Marini y se ha colocado en segunda posición.

"He intentado mantenerme lo más cerca posible de Marini porque era claramente más rápido en las curvas tres y cuatro. He atacado en la primera curva de la última vuelta. Ha sido un error, el ataque ha fallado y me he ido por una trazada ancha. Como ya tenía un aviso de límite de pista, no podía continuar la trazada y pasar por encima del verde. He tenido que frenar para mantener la moto dentro del límite de la pista y Marc Márquez me ha pasado por la línea interior después de una maniobra extrema de frenada tardía. No creía que fuera capaz de hacerlo, pero es un piloto muy bueno, especialmente en una lucha directa. De alguna manera consiguió frenar la moto, girar y mantener la trazada".

Relegado fríamente a la 5ª plaza en la última vuelta en la lucha por la 3ª plaza, eso no es lo que agrada a un piloto de MotoGP. "Aún así, estoy satisfecho pero no del todo contento, sobre todo el equipo ha hecho un buen trabajo y sabemos que estamos preparados para la carrera principal del domingo", ha comentado Espargaró tras la carrera sprint.

"El calor será un problema para nosotros mañana, eso seguro. Ya hoy en la carrera sprint me ardían las manos, las piernas y las caderas por el calor de la moto, ¡y mañana recorreremos el doble de distancia!", describió Espargaró y continuó: "Los neumáticos serán cruciales. Hoy he montado el neumático medio trasero y su agarre ha disminuido notablemente en las últimas cuatro o cinco vueltas. En los entrenamientos he tenido buenas sensaciones con el neumático duro trasero, que probablemente utilizaremos mañana. Además, rodar con suavidad con los neumáticos podría tener una importancia estratégica crucial mañana".

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 32 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 369 puntos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 564 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 539 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.