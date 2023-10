Aleix Espargaró (Aprilia/5e) Attaque ratée

A l'entrée du dernier tour du sprint MotoGP, le pilote officiel Aprilia Aleix Espargaró voulait dépasser Luca Marini et monter sur le podium en Thaïlande. Mais les choses se sont passées différemment - et pas comme prévu.

"Nous sommes très compétitifs sur un circuit qui ne convient pas à l'Aprilia", se réjouit Aleix Espargaró. "Troisième des qualifications, première ligne de la grille de départ, cinquième place dans la course de sprint - cela signifie que nous sommes définitivement prêts pour la course de demain !"

"Après le départ, j'ai essayé de suivre le rythme de Martin, mais Marini a toujours réussi à se glisser entre nous et Martin nous a distancés - c'est ça le racing. Si la ligne droite de départ avait été plus longue ici, j'aurais perdu d'autres places après le départ", est conscient l'Espagnol.

"J'avais l'impression que ma vitesse était meilleure que celle de Marini, mais quand je l'ai dépassé, j'étais en difficulté parce que la moto est difficile à braquer et il a pu me dépasser à nouveau", explique le pilote officiel Aprilia. Brad Binder a ensuite dépassé Esparago et Marini pour prendre la deuxième place, ces deux derniers continuant à se battre en duel pour la troisième place.

"J'ai essayé de rester le plus près possible de Marini, car j'étais clairement plus rapide dans les virages 3 et 4. J'ai attaqué dans le premier virage du dernier tour. C'était une erreur, l'attaque a échoué et j'ai été éjecté sur une ligne large. Comme j'avais déjà un avertissement de limite de piste, je ne pouvais pas continuer la ligne et passer sur la zone verte. J'ai dû freiner pour maintenir la moto dans les limites de la piste et Marc Marquez m'a dépassé sur la ligne intérieure après un freinage tardif extrême. Je ne pensais pas qu'il y parviendrait, mais c'est un très bon pilote, surtout en combat direct. Il a réussi d'une manière ou d'une autre à ralentir la moto, à tourner et à garder la ligne".

Être froidement relégué à la cinquième place dans le dernier tour de la lutte pour la troisième place, ce n'est pas ce qui réjouit un pilote de course MotoGP. "Je suis tout de même satisfait, mais pas totalement heureux, surtout que l'équipe a fait du bon travail et que nous savons que nous sommes prêts pour la course principale de dimanche", a déclaré Espargaró après la course de sprint, déjà tourné vers l'avenir.

"La chaleur va nous donner du fil à retordre demain, c'est certain. Déjà aujourd'hui, lors de la course sprint, mes mains, mes jambes et mes hanches brûlaient à cause de la chaleur dégagée par la moto, et demain, nous ferons le double de la distance !", décrivait Espargaró avant de poursuivre : "Les pneus seront déterminants. Aujourd'hui, j'ai utilisé le pneu arrière médium et son adhérence a sensiblement diminué dans les quatre ou cinq derniers tours. Durant les essais, j'ai eu un bon feeling avec le pneu arrière dur, que nous utiliserons probablement demain. De plus, rouler en préservant les pneus pourrait être d'une importance stratégique cruciale demain".

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 369 points. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 539 points. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.