Aleix Espargaró (Aprilia/5°) Attacco fallito

All'inizio dell'ultimo giro della volata della MotoGP, il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró voleva superare Luca Marini e salire sul podio in Thailandia. Ma le cose sono andate diversamente, e non secondo i piani.

"Siamo molto competitivi su una pista che non si addice all'Aprilia", ha detto un felice Aleix Espargaró. "Terzo in qualifica, prima fila in griglia, quinto nella gara sprint: significa che siamo decisamente pronti per la gara di domani!".

"Dopo la partenza ho cercato di tenere il passo di Martin, ma Marini continuava a mettersi in mezzo a noi e Martin si allontanava da noi: queste sono le corse. Se il rettilineo di partenza fosse stato più lungo qui, avrei perso più posizioni dopo la partenza", è consapevole lo spagnolo.

"Sentivo che la mia velocità era migliore di quella di Marini, ma quando l'ho superato ero in difficoltà perché la moto è difficile da inserire in curva e lui è riuscito a superarmi", ha descritto il pilota ufficiale Aprilia. Brad Binder ha poi superato Esparago e Marini in seconda posizione, mentre gli ultimi due continuano a duellare per il terzo posto.

"Ho cercato di stare il più vicino possibile a Marini perché ero chiaramente più veloce alla terza e quarta curva. Ho attaccato alla prima curva dell'ultimo giro. È stato un errore, l'attacco è fallito e sono stato portato su una linea larga. Poiché avevo già un avviso di limite della pista, non potevo continuare la traiettoria e passare il verde. Ho dovuto frenare per mantenere la moto all'interno del limite della pista e Marc Marquez mi ha passato all'interno dopo una manovra di frenata estrema. Non pensavo che sarebbe stato in grado di farlo, ma è un pilota molto bravo, soprattutto in un duello diretto. In qualche modo è riuscito a rallentare la moto, a girarsi e a tenere la linea".

La retrocessione al 5° posto all'ultimo giro nella lotta per il 3° posto non fa piacere a un pilota di MotoGP. "Sono comunque soddisfatto ma non del tutto, soprattutto la squadra ha fatto un buon lavoro e sappiamo di essere pronti per la gara principale di domenica", ha detto Espargaró dopo la gara sprint.

"Il caldo sarà un problema per noi domani, questo è certo. Già oggi nella gara sprint mi bruciavano le mani, le gambe e i fianchi per il calore della moto, e domani correremo il doppio della distanza!", ha descritto Espargaró e ha continuato: "Le gomme saranno fondamentali. Oggi montavo la gomma posteriore media e la sua aderenza è diminuita sensibilmente negli ultimi quattro o cinque giri. Nelle prove ho avuto un buon feeling con la gomma posteriore dura, che probabilmente utilizzeremo domani. Inoltre, una guida facile con le gomme potrebbe essere di cruciale importanza strategica domani".

Risultati MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia, 369 punti. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Di Giannantonio 71. 16. Di Giannantonio 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 305. 3° Aprilia 279. 4° Honda 156. 5° Yamaha 154.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 539 punti. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.