Aleix Espargaró (Aprilia/5º) Ataque falhado

No início da última volta do sprint de MotoGP, o piloto de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró, queria ultrapassar Luca Marini e subir ao pódio na Tailândia. Mas as coisas correram de forma diferente - e não de acordo com o planeado.

"Estamos muito competitivos numa pista que não se adequa à Aprilia," disse um feliz Aleix Espargaró. "Terceiro na qualificação, primeira linha da grelha, quinto na corrida de sprint - isso significa que estamos definitivamente prontos para a corrida de amanhã!"

"Depois da partida tentei acompanhar o ritmo do Martin, mas o Marini continuou a meter-se entre nós e o Martin afastou-se de nós - é assim a corrida. Se a reta da partida fosse mais comprida aqui, teria perdido mais lugares após a partida", diz o espanhol.

"Senti que a minha velocidade era melhor do que a de Marini, mas quando o ultrapassei estava com problemas porque a moto é difícil de virar e ele conseguiu ultrapassar-me", descreveu o piloto da fábrica Aprilia. Brad Binder passou então por Esparago e Marini para o segundo lugar, com os dois últimos a continuarem a lutar pelo terceiro posto.

"Tentei manter-me o mais próximo possível de Marini porque estava claramente mais rápido nas curvas três e quatro. Ataquei na primeira curva da última volta. Foi um erro, o ataque falhou e fui levado para uma linha larga. Como já tinha um aviso de limite de pista, não podia continuar a linha e passar o verde. Tive de travar para manter a moto dentro do limite da pista e o Marc Marquez passou por mim na linha interior depois de uma manobra de travagem extremamente tardia. Não pensei que ele fosse capaz de o fazer, mas ele é um piloto muito bom, especialmente numa luta direta. Conseguiu de alguma forma abrandar a moto, virar e manter a linha".

Relegado friamente para o 5º lugar na última volta na luta pelo 3º lugar, não é isso que agrada a um piloto de MotoGP. "Ainda assim, estou satisfeito, mas não completamente feliz, especialmente porque a equipa fez um bom trabalho e sabemos que estamos prontos para a corrida principal de domingo," Espargaró olhou para a frente depois da corrida de sprint.

"O calor vai ser um problema para nós amanhã, isso é certo. Já hoje, na corrida de sprint, as minhas mãos, pernas e ancas estavam a arder com o calor da moto, e amanhã vamos percorrer o dobro da distância!", descreveu Espargaró e continuou: "Os pneus vão ser cruciais. Hoje estava a usar o pneu traseiro do meio e a sua aderência estava a diminuir visivelmente nas últimas quatro ou cinco voltas. Nos treinos tive boas sensações com o pneu traseiro duro, que provavelmente vamos utilizar amanhã. Além disso, andar com calma com os pneus pode ser de importância estratégica crucial amanhã."

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 369 pontos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 539 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.