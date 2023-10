Johann Zarco (9º): Alex Márquez no se dejó doblegar

El piloto del Pramac-Ducati Johann Zarco consiguió el noveno puesto en el sprint de MotoGP de Buriram y explicó por qué no llegó más arriba en el orden.

Con el 9º puesto, Johann Zarco desempolvó el sábado el último punto del Campeonato del Mundo en el sprint de MotoGP del GP de Tailandia en el Circuito Internacional de Chang (4,554 km de longitud, 7 curvas a la derecha y 5 a la izquierda, recta más larga: 1 km). Pero el ganador de Phillip Island se vio tan impotente como el resto a lo largo de las 13 vueltas frente a su compañero de equipo Jorge Martín, del que se quedó a 7,3 segundos en la meta.

"Pasar de la undécima posición de la parrilla a la novena es al menos una mejora de dos puestos", señaló el bicampeón del mundo de Moto2. "Fui muy rápido al principio y fue genial luchar con los chicos. Pero luego he perdido tiempo con Alex Márquez. Mi punto fuerte no es la última parte de la fase de frenada, ahí es donde Alex era fuerte al principio - no hay mucho que puedas hacer al respecto."

"Mi neumático delantero se sobrecalentó en esa fase y entonces ya no pude luchar", describió el veterano francés. "Pero habría sido posible ir al ritmo de los seis primeros de delante. En las frenadas, a veces mi estilo no encaja para luchar en las frenadas. Entonces lucho más con la moto y no con los rivales".

"Pero el principio fue bastante bueno. Sufrí por eso, porque sólo era undécimo en la parrilla. Más no era posible. Ayer dimos un gran paso, pero no pudimos repetirlo de cara al sábado. Estaba un poco decepcionado porque sabía que iba a ser una dura lucha desde el undécimo puesto -incluso si lo gestionas todo bien- y los otros pilotos están luchando bastante bien."

Sobre la posición de salida para la carrera de 26 vueltas del domingo, Zarco explicó: "Aún no sabemos si será el neumático duro o el medio. Lo probaremos en caliente. La ventaja es que aquí ya hace calor en el warm-up. Empezaremos con un neumático nueve duro. Pero sólo puedes dar unas cinco vueltas. Al menos tienes una sensación, pero para las 26 vueltas todavía hay muchos interrogantes. Pero con neumáticos usados ha ido bastante bien. Ahora sólo tenemos que hacer la elección correcta. Si puedo controlar eso, puedo hacer una buena carrera".

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 32 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 369 puntos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 564 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 539 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.