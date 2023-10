Johann Zarco (9e) : Alex Márquez n'a pas pu être battu

Le pilote Pramac-Ducati Johann Zarco s'est classé 9e au sprint du MotoGP de Buriram et a expliqué pourquoi il n'a pas pu aller plus loin.

Avec une 9e place, Johann Zarco a remporté le dernier point du championnat du monde lors du sprint du GP de Thaïlande, samedi, sur le circuit international de Chang (4,554 km de long, 7 virages à droite et 5 à gauche, la plus longue ligne droite : 1 km). Mais le vainqueur de Phillip Island, tout comme le reste, a été impuissant durant les 13 tours face à son coéquipier Jorge Martin, auquel il a manqué 7,3 secondes à l'arrivée.

"Arriver en neuvième position depuis la 11e place sur la grille de départ est tout de même une amélioration de deux places" , a noté le double champion du monde Moto2. "J'étais très rapide au début et c'était super de se battre avec les gars. Mais j'ai ensuite perdu du temps avec Alex Márquez. Mon point fort n'est pas la dernière partie de la phase de freinage, c'est là qu'Alex était fort au début - on ne peut pas y faire grand-chose".

"Mon pneu avant a surchauffé dans cette phase et je n'ai alors plus pu me battre", décrit le vétéran français. "Mais il aurait été possible de suivre le rythme du top 6 à l'avant. Sur les freins, mon style n'est parfois pas tout à fait adapté pour me battre sur les freins. Dans ce cas, je me bats plutôt avec la moto qu'avec mes adversaires".

"Mais le début était plutôt bon. J'ai souffert parce que je n'étais que onzième à la grille. Il n'était pas possible de faire mieux. Nous avons fait un grand pas hier, mais nous ne pourrions pas le refaire samedi. J'étais simplement un peu déçu parce que je savais que la bataille serait rude depuis la 11e place - même si tout se passe bien - et que les autres pilotes se battent plutôt bien".

Concernant la situation de départ pour la course de 26 tours de dimanche, Zarco a expliqué : "Nous ne savons pas encore si ce sera le pneu dur ou le médium. Nous allons essayer à chaud. L'avantage, c'est qu'il fait déjà chaud ici pendant le warm-up. Nous allons commencer avec neuf pneus durs. Mais on n'obtient que cinq tours environ. On obtient au moins une sensation, mais pour les 26 tours, il reste encore beaucoup de points d'interrogation. Avec les pneus usagés, ça s'est bien passé. Nous devons maintenant faire le bon choix. Si je peux contrôler cela, je peux faire une assez bonne course".

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 369 points. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 539 points. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.