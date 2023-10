Johann Zarco (9°): Alex Márquez non è stato battuto.

Con il 9° posto, Johann Zarco ha rispolverato l'ultimo punto del Campionato del Mondo nella volata della MotoGP al GP di Thailandia sul Chang International Circuit (4,554 km di lunghezza, 7 curve a destra e 5 a sinistra, rettilineo più lungo: 1 km) sabato scorso. Ma il vincitore di Phillip Island è stato impotente come tutti gli altri nel corso dei 13 giri contro il suo compagno di squadra Jorge Martin, dal quale ha accumulato un ritardo di 7,3 secondi al traguardo.

"Passare dall'11° posto in griglia al nono è un miglioramento di almeno due posizioni", ha commentato il due volte campione del mondo della Moto2. "All'inizio ero molto veloce ed è stato bello lottare con i ragazzi. Ma poi ho perso tempo con Alex Márquez. Il mio punto di forza non è l'ultima parte della fase di frenata, è lì che Alex era forte all'inizio - non c'è molto da fare al riguardo".

"Il mio pneumatico anteriore si è surriscaldato in quella fase e non ho più potuto lottare", ha detto il veterano francese. "Ma sarebbe stato possibile avere il ritmo dei primi sei in testa. Per quanto riguarda i freni, a volte il mio stile non è adatto a combattere in frenata. Allora combatto più con la moto e non con gli avversari".

"Ma l'inizio è stato abbastanza buono. Ho sofferto per questo motivo, perché ero solo undicesimo in griglia. Non era possibile fare di più. Ieri abbiamo fatto un grande passo avanti, ma non siamo riusciti a ripeterlo sabato. Ero un po' deluso perché sapevo che sarebbe stata una lotta dura dall'undicesimo posto - anche se si riesce a gestire tutto bene - e gli altri piloti stanno combattendo abbastanza bene".

Per quanto riguarda la posizione di partenza per i 26 giri di domenica, Zarco ha spiegato: "Non sappiamo ancora se sarà la gomma dura o media. Le proveremo con il caldo. Il vantaggio è che qui fa già caldo nel warm-up. Partiremo con una gomma dura nove. Ma si possono fare solo cinque giri. Ma almeno si ha una sensazione, mentre per i 26 giri ci sono ancora molti punti interrogativi. Ma con le gomme usate è andata abbastanza bene. Ora dobbiamo solo fare la scelta giusta. Se riesco a controllare questo aspetto, posso fare una buona gara".

Risultati MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia, 369 punti. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Di Giannantonio 71. 16. Di Giannantonio 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 305. 3° Aprilia 279. 4° Honda 156. 5° Yamaha 154.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 539 punti. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.