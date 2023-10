Johann Zarco (9º): Alex Márquez não estava para brincadeiras

Com o 9º lugar, Johann Zarco conquistou o último ponto no Campeonato do Mundo de MotoGP no GP da Tailândia no Circuito Internacional de Chang (4,554 km de comprimento, 7 curvas à direita e 5 à esquerda, reta mais longa: 1 km) no sábado. Mas o vencedor de Phillip Island foi tão impotente como os outros ao longo das 13 voltas contra o seu companheiro de equipa Jorge Martin, a quem estava 7,3 segundos atrás no final.

"Passar de 11º da grelha para nono é, pelo menos, uma melhoria de dois lugares," observou o bicampeão do Mundo de Moto2. "Estava muito rápido no início e foi ótimo lutar com os rapazes. Mas depois perdi tempo com o Alex Márquez. O meu ponto forte não é a última parte da fase de travagem, foi aí que o Alex foi forte no início - não há muito que se possa fazer quanto a isso."

"O meu pneu dianteiro sobreaqueceu nessa fase e depois não consegui lutar mais", descreveu o veterano francês. "Mas teria sido possível andar ao ritmo dos seis primeiros na frente. Nas travagens, por vezes o meu estilo não se adapta bem à luta nos travões. Então, luto mais com a mota e não com os adversários".

"Mas o início foi bastante bom. Sofri por causa disso, porque era apenas o décimo primeiro na grelha. Não era possível fazer mais. Demos um grande passo ontem, mas não o conseguimos repetir no sábado. Fiquei um pouco desiludido porque sabia que ia ser uma luta difícil a partir do 11º lugar - mesmo que se consiga fazer tudo bem - e os outros pilotos estão a lutar muito bem."

Sobre a posição de partida para a corrida de 26 voltas de domingo, Zarco explicou: "Ainda não sabemos se será com o pneu duro ou médio. Vamos experimentar no warm. A vantagem é que aqui já está quente no warm-up. Vamos começar com um pneu nove duro. Mas só conseguimos dar cerca de cinco voltas. Mas, pelo menos, ficamos com uma ideia, mas nas 26 voltas ainda há muitos pontos de interrogação. Mas com pneus usados correu bastante bem. Agora só temos de fazer a escolha certa. Se conseguir controlar isso, posso fazer uma boa corrida."

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 369 pontos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 539 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.