Jack Miller sobre Márquez: "No es la única víctima".

Jack Miller no ha podido pasar de la 15ª posición de la parrilla en la primera sesión clasificatoria tras un forcejeo con Marc Márquez, lo que le ha dejado sin puntos en el Tissot Sprint a 13 vueltas disputado en el Circuito Internacional de Chang, de 4.554 km.

"La clasificación no ha ido como pensaba, pero eso pasa a veces", suspiraba el piloto oficial de Red Bull KTM. "Me ha faltado algo de velocidad y no he podido hacer una vuelta decente en esa Q1. Cuando pierdes una décima de segundo aquí y allá en esta pista tan corta, suma".

¿Le molestó a "Thriller Miller" la persecución de Marc Márquez en la Q1? "No, no me molestó demasiado. Al fin y al cabo, no puedes dejar que te moleste. Estamos pilotando estos monstruos, después de todo, así que no puedes distraerte demasiado con maniobras como esa. No puedo evitarlo... No era la primera vez que me afectaba. Y no fui la única víctima".

Marc Márquez afirmó que su intención era meter a los pilotos del Gresini Ducati en la Q1, es decir, a Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio. "Pero entonces llegué tarde, el box de Jack estaba más adelante. Entonces salimos, había muchos pilotos. No quería ser el primero en empujar. Con el primer neumático estaba detrás de Pol Espargaró, pero no lo suficientemente cerca. Luego estaba detrás de Jack, que a su vez estaba detrás de Joan Mir. Bastianini rodaba delante de ellos. Pero pude beneficiarme del rebufo de Miller y salvarme terminando segundo en la Q2".

"Hice una salida decente, el ritmo era bastante decente", resumió el australiano. "En la primera vuelta hice un par de buenos adelantamientos en las curvas 1 y 3, pero luego me vi realmente absorbido por el grupo que tenía delante antes de la curva 5, tuve que apretar por el interior y me desvié hasta el bordillo. Así que he vuelto a perder algunas posiciones; no ha sido lo ideal".

Miller prosiguió: "Cogí el compuesto duro en la parte trasera. En la parrilla teníamos puesto el compuesto blando, pero vi que todo el mundo salía con el blando trasero. Pensé que valía la pena probar el duro trasero y si al menos nos da algo de información para la carrera del domingo, puede ser útil para Brad y para mí. Había probado el neumático duro trasero el viernes en los entrenamientos libres y no me sentí demasiado mal. Estuve bastante contento con él en el sprint, recogimos datos interesantes con él. Y Brad aportó datos con el blando".

"El sábado sumamos cero puntos, pero mantuve una bonita lucha contra Fabio al final. Sólo en la última vuelta conseguí un buen ritmo, así que podemos estar tranquilos para el domingo. Aún tenemos que mejorar algunas cosillas. Entonces podremos ofrecer un resultado decente el domingo".

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28 de octubre):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 32 de 39 carreras:

1. Bagnaia 369 puntos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 564 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 539 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.