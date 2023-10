Jack Miller sur Márquez : "Pas la seule victime

Jack Miller n'a pas pu aller au-delà de la quinzième place sur la grille de départ lors de la Qualifying-1, après une escarmouche avec le drafting notoire de Marc Márquez, et n'a donc pas marqué de points lors du sprint Tissot de 13 tours sur le circuit international de Chang, long de 4,554 km.

"La qualification ne s'est pas déroulée comme je l'espérais, mais cela arrive parfois", a soupiré le pilote d'usine Red Bull-KTM. "Il m'a manqué un peu de vitesse et je n'ai pas réussi à faire un tour décent dans cette Q1. Quand tu perds un dixième de seconde ici et là sur cette piste courte, ça s'accumule".

Le "Thriller Miller" a-t-il été contrarié par la course-poursuite de Marc Márquez en Q1 ? "Non, cela ne m'a pas particulièrement dérangé. À la fin de la journée, il ne faut pas que cela t'irrite. Nous chevauchons ces monstres, il ne faut pas trop se laisser distraire par ce genre de manœuvres. Je n'y peux rien... Ce n'était pas la première fois que j'étais touché. Et je n'ai pas été la seule victime".

Marc Márquez a assuré qu'il avait l'intention de se procurer les pilotes Gresini Ducati en Q1, à savoir Alex Márquez et Fabio Di Giannantonio. "Mais j'étais alors en retard, le box de Jack était plus loin devant. Nous sommes alors sortis, nous étions très nombreux. Je ne voulais pas être le premier pilote à pousser. Avec le premier pneu, j'étais derrière Pol Espargaró, mais pas assez près. Ensuite, je me suis retrouvé derrière Jack, qui lui-même roulait derrière Joan Mir. Devant eux, il y avait Bastianini. Mais j'ai pu profiter de l'ombre de Miller et me sauver en Q2 en terminant deuxième".

"J'ai pris un bon départ, un rythme assez correct", résumait l'Australien. "Dans le tour de départ, j'ai fait quelques bons dépassements au virage 1 et au virage 3, mais j'ai ensuite été vraiment aspiré par la foule devant moi avant le virage 5, j'ai dû me faufiler à l'intérieur et éviter le trottoir. J'ai ainsi perdu quelques positions à nouveau ; ce n'était pas idéal".

Miller poursuit : "J'ai pris le composé dur à l'arrière. Sur la grille de départ, nous avions mis le soft compound, puis j'ai vu que tout le monde partait avec le soft rear. Je me suis dit que le hard-rear valait la peine d'être essayé et que si cela pouvait au moins nous donner des informations pour la course de dimanche, cela pourrait être utile pour Brad et moi. J'avais essayé le pneu arrière dur vendredi en essais libres et il ne me semblait pas si mal que ça. J'ai été plutôt content de l'utiliser au sprint et nous avons récolté des données intéressantes. Et Brad a apporté des données avec le soft".

"Même si nous avons marqué zéro point samedi, j'ai livré une belle bataille à Fabio à la fin. Ce n'est que dans le dernier tour que j'ai trouvé un bon rythme, donc nous pouvons être confiants pour dimanche. Nous devons encore améliorer quelques petites choses. Nous pourrons alors livrer un résultat décent dimanche".

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 32 courses sur 39 :

1. Bagnaia 369 points. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 564 points (champion du monde). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 539 points. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.