Jack Miller su Márquez: "Non è l'unica vittima".

Il pilota della Red Bull KTM Jack Miller non si è lasciato sfuggire Marc Márquez nella Q1. Il campione della Honda si è infilato in seconda posizione nella sua scia e ha rovinato il sabato di Miller.

Jack Miller non è riuscito ad andare oltre il 15° posto sulla griglia di partenza nelle qualifiche 1 dopo una bagarre con il noto pilota di scia Marc Márquez, lasciandolo senza punti nel Tissot Sprint di 13 giri sul Chang International Circuit di 4,554 km.

"Le qualifiche non sono andate come pensavo, ma a volte succede", ha sospirato il pilota ufficiale della Red Bull KTM. "Mi mancava un po' di velocità e non sono riuscito a fare un giro decente in Q1. Quando perdi un decimo di secondo qua e là su questa pista corta, il conto torna".

"Thriller Miller" è stato infastidito dall'inseguimento di Marc Márquez in Q1? "No, non mi ha dato troppo fastidio. Alla fine della giornata, non si può lasciare che ti dia fastidio. Dopotutto stiamo guidando questi mostri, quindi non ci si può distrarre troppo da manovre del genere. Non posso farci niente... Non è stata la prima volta che sono stato colpito. E non sono stato l'unica vittima".

Marc Márquez ha affermato che aveva intenzione di prendere i piloti Gresini Ducati in Q1, ovvero Alex Márquez e Fabio Di Giannantonio. "Ma poi sono arrivato tardi, il box di Jack era più avanti. Siamo usciti, c'erano molti piloti. Non volevo essere il primo a spingere. Con la prima gomma ero dietro a Pol Espargaró, ma non abbastanza vicino. Poi ero dietro a Jack, che a sua volta era dietro a Joan Mir. Bastianini era davanti a loro. Ma sono riuscito a beneficiare della scia di Miller e a salvarmi, finendo secondo in Q2".

"Ho fatto una partenza discreta, il ritmo era abbastanza decente", ha riassunto l'australiano. "Nel giro iniziale ho fatto un paio di bei sorpassi alla curva 1 e alla curva 3, ma poi sono stato risucchiato dal gruppo davanti a me prima della curva 5, ho dovuto stringere all'interno e ho sbandato sul cordolo. Così ho perso di nuovo qualche posizione; non era l'ideale".

Miller ha continuato: "Ho preso la mescola dura dietro. Sulla griglia di partenza avevamo montato la mescola morbida, poi ho visto che tutti partivano con la morbida posteriore. Ho pensato che valeva la pena provare la dura posteriore e che se almeno ci darà qualche informazione per la gara di domenica, potrà essere utile per me e Brad. Avevo provato la gomma dura posteriore venerdì nelle prove libere e non mi sembrava male. Mi sono trovato bene in volata, abbiamo raccolto dati interessanti. E Brad ha portato dei dati con la morbida".

"Sabato abbiamo ottenuto zero punti, ma alla fine ho lottato con Fabio. Solo all'ultimo giro sono riuscito a trovare un buon ritmo, quindi possiamo essere fiduciosi per domenica. Dobbiamo ancora migliorare alcune piccole cose. Poi potremo ottenere un risultato decente domenica".

Risultati MotoGP Sprint, Buriram (28 ottobre):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 32 gare su 39:

1° Bagnaia 369 punti. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Di Giannantonio 71. 16. Di Giannantonio 71. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 564 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 305. 3° Aprilia 279. 4° Honda 156. 5° Yamaha 154.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 539 punti. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.