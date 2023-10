Jack Miller sobre Márquez: "Não é a única vítima".

Jack Miller não conseguiu ir além do 15º lugar da grelha na Qualificação-1, depois de uma luta com o famoso piloto de slipstream Marc Márquez, deixando-o sem pontos nas 13 voltas do Tissot Sprint no Circuito Internacional de Chang, com 4,554 km.

"A qualificação não correu como eu pensava, mas isso acontece por vezes," suspirou o piloto de fábrica da Red Bull KTM. "Estava a perder alguma velocidade e não consegui fazer uma volta decente na Q1. Quando se perde um décimo de segundo aqui e ali nesta pista curta, isso acaba por se somar."

O "Thriller Miller" ficou aborrecido com a perseguição de Marc Márquez na Q1? "Não, não me incomodou muito. No final do dia, não podemos deixar que isso nos incomode. Afinal de contas, estamos a conduzir estes monstros, por isso não nos podemos distrair com manobras como esta. Não consigo evitar... Não foi a primeira vez que fui afetado. E não fui a única vítima".

Marc Márquez afirmou que tinha a intenção de apanhar os pilotos da Gresini Ducati na Q1 - ou seja, Alex Márquez e Fabio Di Giannantonio. "Mas cheguei atrasado, a box do Jack estava mais à frente. Depois saímos, havia muitos pilotos. Eu não queria ser o primeiro piloto a empurrar. Com o primeiro pneu estava atrás de Pol Espargaró, mas não suficientemente perto. Depois fiquei atrás do Jack, que por sua vez estava atrás do Joan Mir. Bastianini estava a rodar à frente deles. Mas consegui beneficiar do slipstream do Miller e salvar-me, terminando em segundo na Q2."

"Fiz um bom arranque, o ritmo era bastante bom", resumiu o australiano. "Na primeira volta, fiz algumas boas ultrapassagens na Curva 1 e na Curva 3, mas depois fui realmente sugado pelo pelotão à minha frente antes da Curva 5, tive de me espremer por dentro e desviar-me para a berma. Por isso, voltei a perder algumas posições, o que não foi o ideal."

Miller continuou: "Eu usei o composto duro na parte de trás. Na grelha tínhamos o composto macio, mas depois vi que toda a gente estava a sair com o macio. Achei que valia a pena experimentar o traseiro duro e se pelo menos nos der alguma informação para a corrida de domingo, pode ser útil para o Brad e para mim. Fiquei bastante satisfeito com ele no sprint, recolhemos dados interessantes com ele. E o Brad trouxe dados com o macio".

"Marcámos zero pontos no sábado, mas fiz uma boa luta contra o Fabio no final. Só na última volta é que consegui entrar num bom ritmo, por isso podemos estar confiantes para domingo. Ainda temos de melhorar algumas pequenas coisas. Depois podemos conseguir um bom resultado no domingo."

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28 outubro):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 32 das 39 corridas:

1º Bagnaia 369 pontos. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 564 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 305. 3º Aprilia 279. 4º Honda 156. 5º Yamaha 154.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 539 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.