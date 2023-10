Live ticker Buriram: Martin lo renderà di nuovo emozionante?

La lotta per il titolo della MotoGP arriva al prossimo round del quartultimo Gran Premio della stagione, e il momento sembra essere dalla parte di Martin: Tutte le azioni della gara dalle 9 (CET) nel live ticker di SPEEDWEEK.com.

Jorge Martin ha ottenuto la sua quinta vittoria consecutiva in volata dalla pole position a Buriram sabato scorso, ma il pilota del Pramac Ducati è avvertito in vista della gara di 26 giri in Thailandia dopo il crollo all'ultimo giro del GP d'Australia dello scorso weekend.

Il suo rivale nel Campionato del Mondo Pecco Bagnaia, invece, vuole rimediare dalla sesta posizione in griglia, dato che il settimo posto in volata non è piaciuto al pilota della Ducati-Lenovo, il cui vantaggio si è ridotto a 18 punti.

La gara di MotoGP nel live ticker: