Live ticker Buriram: Será que Martin vai tornar o jogo novamente emocionante?

A luta pelo título de MotoGP vai para a próxima ronda no quarto e último Grande Prémio da época, e o ímpeto parece estar do lado de Martin:

Jorge Martin garantiu a sua quinta vitória consecutiva no sprint a partir da pole position em Buriram, no sábado, mas a estrela da Pramac Ducati está de sobreaviso antes da corrida de 26 voltas na Tailândia, depois do seu colapso na última volta do GP da Austrália do fim de semana passado.

O seu rival no Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, por outro lado, quer fazer as pazes a partir do sexto lugar da grelha, já que o sétimo lugar no sprint não foi do agrado do piloto da fábrica Ducati-Lenovo, cuja vantagem se reduziu para 18 pontos.

