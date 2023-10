Brad Binder (3º): "No podría haber hecho más".

Brad Binder opuso una feroz resistencia a las Ducati en las últimas cinco vueltas. En dos ocasiones alcanzó a Jorge Martín, pero el español contraatacó inmediatamente. Sin embargo, tras las vueltas 22, 23 y 24 de la carrera de 26 vueltas, la estrella del Red Bull KTM pasó en primer lugar en la salida/llegada en cada ocasión. Al final, cruzó la meta en segunda posición por delante de Pecco Bagnaia, pero sólo sumó 16 puntos.

Una vez más, los comisarios de la FIM intervinieron, y Binder fue relegado a la 3ª posición por sobrepasar los "límites de la pista". En Assen ya había perdido el 3er puesto en el sprint y el domingo por culpa de estos percances. Ya había perdido el 3er puesto en el sprint y el domingo por culpa de estos percances.

Ducati se aseguró así su primera victoria en el cuarto GP de Tailandia. Jorge Martín se lo llevó todo: pole position, victoria en el sprint y victoria en el GP del domingo.

Y Brad Binder debe seguir esperando su tercera victoria en MotoGP tras Bürnn 2020 y Spielberg 2021. "Estamos en ello, pero todavía nos falta un poco", dijo Pit Beirer, director de KTM Motorsport, a SPEEDWEEK.com. "Pero hay que reconocerlo sin envidia: Jorge Martín, por supuesto, pilotó extremadamente fuerte a pesar de la presión".

En cualquier caso, Binder ofreció un emocionante espectáculo y un gran espectáculo en Buriram. Los equipos Ducati de Lenovo y Pramac contuvieron la respiración durante sus desenfrenados ataques. El sudafricano lo dio todo.

"Hoy me he levantado con la idea de que hoy tenía que salir bien con la victoria, quería luchar según el lema: o ganar o nada. Pero no ha salido del todo bien", suspiraba Brad muy animado y entre risas. "Para ser sincero, he hecho una gran carrera. Luché desde la salida hasta la meta; hice todo lo que pude para salvar un poco el neumático trasero y así tener algunas reservas en la llegada. Parecía que lo tenía todo controlado y que esta táctica daría sus frutos. Pero a dos vueltas del final el neumático trasero dijo: 'ahora no funciona nada'".

"Ha sido una carrera complicada. En la última vuelta he intentado coger un poco más de velocidad que antes cuando rodaba, para poder llegar a la rueda trasera de Jorge y olerlo. Luego he querido pasar por el interior. Pero entonces se me ha bloqueado la rueda delantera al coger un bache allí. Me he pasado medio metro. He arriesgado demasiado en la última vuelta y he tocado el arcén. Por eso me he visto relegado a la tercera posición, pero al fin y al cabo creo que un tercer puesto suena mucho mejor que una caída".

"Estoy contento con la actuación de hoy. Siento que no podría haberlo hecho mejor. Mi agradecimiento al equipo, que ha hecho un trabajo excelente", añadió Binder. "Estoy deseando darles otra victoria".

Resultado de la carrera de MotoGP, Buriram, 29.10.

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.005

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 4.303

6º Quartararo, Yamaha, + 4.550

7º Marc Márquez, Honda, + 5.362

8º Marini, Ducati, + 6.778

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia

- Alex Márquez, Ducati

- Oliveira, Aprilia



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)



Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 4º Aleix Espargaró, 201. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 163. 9º Quartararo, 144. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 80. 15º Augusto Oliveira, 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 290. 4º Honda 165. 5º Yamaha 164.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 473. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 371. 6. Monster Energy Yamaha 228. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 104. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.