Brad Binder (3e) : "Je n'aurais pas pu faire mieux".

Brad Binder a offert une résistance acharnée aux stars de Ducati dans les cinq derniers tours. Il s'est emparé de Jorge Martin à deux reprises, mais l'Espagnol a immédiatement répliqué. Mais après les 22e, 23e et 24e tours de la course de 26 tours, la star de Red Bull-KTM est passée en première position au départ/à l'arrivée. Au final, il a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position devant Pecco Bagnaia, mais n'a reçu que 16 points.

En effet, les commissaires FIM sont une nouvelle fois intervenus : Binder a été relégué à la troisième place pour avoir dépassé les "track limits". A Assen, il avait déjà perdu cette place lors du sprint et dimanche. Il avait perdu la troisième place à chaque fois !

Ducati s'est donc assuré sa première victoire lors du quatrième GP de Thaïlande. Jorge Martin a tout raflé : pole position, victoire au sprint, victoire au GP dimanche.

Et Brad Binder doit toujours attendre sa troisième victoire en MotoGP après Bürnn en 2020 et Spielberg en 2021. "Nous y sommes, mais il nous manque encore un petit quelque chose", a déclaré Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport, à SPEEDWEEK.com. "Mais il faut le reconnaître sans jalousie : Jorge Martin a bien sûr roulé extrêmement fort malgré la pression".

Binder a en tout cas assuré un spectacle captivant et un grand spectacle à Buriram. Les équipes Ducati de Lenovo et Pramac ont retenu leur souffle lors de ses attaques effrénées. Le Sud-Africain a tout donné.

"Je me suis réveillé aujourd'hui avec l'idée que la victoire devait arriver aujourd'hui, je voulais me battre selon la devise - c'était la victoire ou rien. Mais ça n'a pas tout à fait fonctionné", a soupiré Brad, de bonne humeur et en riant. "Mais pour être honnête, j'ai fait une course formidable. Je me suis battu du début à la fin ; j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ménager un peu le pneu arrière afin d'avoir de la réserve en fin de course. Il semblait que j'y étais parvenu et que cette tactique était payante. Mais à deux tours de la fin, le pneu arrière m'a dit 'plus rien ne va'".

"C'était une course compliquée. Dans le dernier tour, je me suis efforcé de prendre un peu plus de vitesse qu'avant en roulant, afin d'atteindre la roue arrière de Jorge et de pouvoir la renifler. Ensuite, j'ai essayé de passer à l'intérieur. Mais j'ai eu la roue avant qui s'est bloquée quand j'ai pris une bosse à cet endroit. J'ai été emporté un demi-mètre trop loin. J'ai ensuite pris trop de risques dans le dernier tour et j'ai touché la bande verte. J'ai donc été relégué à la troisième place, mais à la fin de la journée, je pense qu'une troisième place sonne beaucoup mieux qu'un crash".

"Je suis content de ma performance d'aujourd'hui. J'ai l'impression que je n'aurais pas pu faire mieux. Mes remerciements vont à l'équipe qui a fait un excellent travail", a ajouté Binder. "Je suis impatient de leur offrir une nouvelle victoire".

Résultat de la course MotoGP, Buriram, 29.10.

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,303

6. Quartararo, Yamaha, + 4,550

7. Marc Márquez, Honda, + 5,362

8. Marini, Ducati, + 6,778

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia

- Alex Márquez, Ducati

- Oliveira, Aprilia



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)



Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 4. Aleix Espargaró 201. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 163. 9. Quartararo 144. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 80. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 290. 4. Honda 165. 5. Yamaha 164.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 473. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 371. 6. Monster Energy Yamaha 228. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 104. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.