Brad Binder (3°): "Non avrei potuto fare di più".

Brad Binder ha fatto di tutto oggi a Buriram per rovinare la zuppa della squadra Ducati. Ma la stella della KTM non è stata ricompensata al meglio per i suoi sforzi con il terzo posto.

Brad Binder ha opposto una strenua resistenza alle stelle Ducati negli ultimi cinque giri. Per due volte ha raggiunto Jorge Martin, ma lo spagnolo ha contrattaccato immediatamente. Ma dopo i giri 22, 23 e 24 della gara di 26 giri, il campione della Red Bull KTM è passato in prima posizione alla partenza/arrivo in ogni occasione. Alla fine, però, ha tagliato il traguardo in seconda posizione davanti a Pecco Bagnaia, ma ha ottenuto solo 16 punti.

Perché ancora una volta i commissari sportivi della FIM sono intervenuti: a causa del superamento dei "limiti della pista", Binder è stato retrocesso al 3° posto. Ad Assen aveva già perso il 3° posto in volata e domenica a causa di questi inconvenienti! Aveva già perso il 3° posto in volata e domenica a causa di tali inconvenienti!

La Ducati ha così ottenuto la sua prima vittoria al quarto GP della Thailandia. Jorge Martin ha conquistato tutto: pole position, vittoria in volata e vittoria nel GP di domenica.

E Brad Binder deve continuare ad aspettare la sua terza vittoria in MotoGP dopo Bürnn 2020 e Spielberg 2021. "Ci siamo, ma ci manca ancora un po'", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com Pit Beirer, Direttore Motorsport KTM. "Ma bisogna riconoscerlo senza invidia: Jorge Martin ha corso molto bene nonostante la pressione".

In ogni caso, Binder ha offerto uno show emozionante e un grande spettacolo a Buriram. I team Ducati di Lenovo e Pramac hanno trattenuto il fiato durante i suoi attacchi sfrenati. Il sudafricano ha dato il massimo.

"Mi sono svegliato oggi con l'idea che oggi si dovesse vincere, volevo lottare secondo il motto: o si vince o niente. Ma non è andata proprio così", ha sospirato Brad ridendo e con il morale alto. "Ma ad essere onesti, ho fatto una grande gara. Ho lottato dalla partenza al traguardo; ho fatto di tutto per risparmiare un po' la gomma posteriore, in modo da avere qualche riserva nel finale. Sembrava che avessi tutto sotto controllo e che questa tattica avrebbe dato i suoi frutti. Ma a due giri dalla fine il pneumatico posteriore ha detto: 'ora non funziona più niente'".

"È stata una gara complicata. All'ultimo giro ho cercato di prendere un po' più di velocità rispetto a prima quando stavo girando, in modo da poter raggiungere la ruota posteriore di Jorge e annusarla. Poi volevo passare all'interno. Ma poi mi si è bloccata la ruota anteriore quando ho preso un dosso. Mi sono quindi portato fuori di mezzo metro. All'ultimo giro ho rischiato troppo e ho toccato il ciglio dell'erba. Per questo motivo sono stato relegato al terzo posto, ma alla fine della giornata penso che un terzo posto sia molto meglio di una caduta".

"Sono contento della prestazione di oggi. Sento che non avrei potuto fare di meglio. Ringrazio la squadra che ha fatto un ottimo lavoro", ha aggiunto Binder. "Non vedo l'ora di regalare loro un'altra vittoria".

Risultati gara MotoGP, Buriram, 29.10.

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,303

6° Quartararo, Yamaha, + 4.550

7° Marc Márquez, Honda, + 5.362

8° Marini, Ducati, + 6.778

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia

- Alex Márquez, Ducati

- Oliveira, Aprilia



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)



Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 4° Aleix Espargaró, 201. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 163. 9° Quartararo, 144. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 80. 15° Augusto Oliveira, 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 290. 4° Honda 165. 5° Yamaha 164.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 473. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 371. 6. Monster Energy Yamaha 228. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 104. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.