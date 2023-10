Brad Binder (3º): "Não podia ter feito mais".

Brad Binder deu às estrelas da Ducati uma resistência feroz nas últimas cinco voltas. Por duas vezes apanhou Jorge Martin, mas o espanhol contra-atacou de imediato. Mas após as voltas 22, 23 e 24 da corrida de 26 voltas, a estrela da Red Bull KTM passou em primeiro lugar na partida/chegada em todas as ocasiões. Mas no final, cruzou a linha de meta em segundo lugar, à frente de Pecco Bagnaia - mas só conseguiu 16 pontos.

Porque, mais uma vez, os comissários desportivos da FIM intervieram - por ter excedido os "limites da pista", Binder foi relegado para o 3º lugar. Em Assen, já tinha perdido o 3º lugar no sprint e, no domingo, devido a estes percalços! Ele já tinha perdido o 3º lugar no sprint e no Domingo devido a estes percalços!

A Ducati garantiu assim a sua primeira vitória no quarto GP da Tailândia. Jorge Martin levou tudo - pole position, vitória no sprint, vitória no GP no domingo.

E Brad Binder deve continuar a esperar pela sua terceira vitória no MotoGP depois de Bürnn 2020 e Spielberg 2021. "Estamos a trabalhar nisso, mas ainda nos falta um pouco", disse o Diretor da KTM Motorsport, Pit Beirer, ao SPEEDWEEK.com. "Mas é preciso reconhecer sem inveja: Jorge Martin, é claro, andou extremamente forte apesar da pressão."

Em todo o caso, Binder proporcionou um espetáculo emocionante e um grande espetáculo em Buriram. As equipas Ducati da Lenovo e da Pramac sustiveram a respiração durante os seus ataques desenfreados. O sul-africano deu o seu melhor.

"Acordei hoje com a ideia de que tinha de ganhar hoje, queria lutar de acordo com o lema - ou ganhar ou nada. Mas não resultou", suspirou Brad, bem-disposto e a rir. "Mas, para ser honesto, fiz uma óptima corrida. Lutei desde o início até à meta; fiz tudo o que podia para poupar um pouco o pneu traseiro para ter algumas reservas na meta. Parecia que tinha tudo controlado e que esta tática iria dar frutos. Mas, a duas voltas do fim, o pneu traseiro disse: 'agora nada funciona'."

"Foi uma corrida complicada. Na última volta, esforcei-me por ganhar um pouco mais de velocidade do que antes, quando estava a rolar, para poder chegar à roda traseira do Jorge e cheirá-la. Depois queria passar por dentro. Mas depois tive uma roda dianteira bloqueada quando apanhei um solavanco. Depois fui levado meio metro para fora. Depois arrisquei demasiado na última volta e toquei na berma da relva. Foi por isso que fui relegado para terceiro, mas no final do dia acho que um terceiro lugar soa muito melhor do que um acidente."

"Estou contente com o desempenho de hoje. Sinto que não podia ter feito melhor. Os meus agradecimentos à equipa, que fez um excelente trabalho", acrescentou Binder. "Mal posso esperar para lhes dar outra vitória."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram, 29.10.

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,303

6º Quartararo, Yamaha, + 4,550

7º Marc Márquez, Honda, + 5,362

8º Marini, Ducati, + 6,778

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia

- Alex Márquez, Ducati

- Oliveira, Aprilia



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)



Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 4º Aleix Espargaró, 201. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 163. 9º Quartararo, 144. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 80. 15º August Oliveira, 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 290. 4º Honda 165. 5º Yamaha 164.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 473. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 371. 6. Monster Energy Yamaha 228. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 104. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.