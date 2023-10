Jorge Martín (1º): Fortalecido por los momentos difíciles

Cuánto tenía aún en la retina el infructuoso póquer de neumáticos de Phillip Island se oía entre las líneas de Jorge Martín este fin de semana en Buriram. Tanto mayor fue la alegría y el alivio tras un golpe maestro táctico en la carrera a 26 vueltas en el Circuito Internacional de Chang: El autor de la pole se puso en cabeza desde el principio, demostró habilidad en la gestión de los neumáticos y se impuso en unas últimas vueltas impresionantes al as del Red Bull-KTM Brad Binder y, sobre todo, a su compañero de marca en Ducati y rival por el título Pecco Bagnaia.

Aunque Bagnaia ascendió a la segunda plaza debido a una infracción de los "límites de la pista" cometida por Binder en la última vuelta y, por tanto, sólo perdió cinco puntos en la batalla por el campeonato del mundo, la victoria de Martin es sin duda el éxito más importante de su carrera en MotoGP hasta la fecha, principalmente por la forma en que lo consiguió.

"Sí", coincidió el madrileño de 25 años, Campeón del Mundo de Moto3 en 2018. "Es difícil decir algo sobre la carrera de hoy. Creo que, aparte de la carrera de Moto3 en Malasia, donde gané el título, es la mejor carrera de mi vida. Porque no creo que hoy haya sido más fuerte que ellos. Pero he utilizado toda mi experiencia y todos los recursos que tenía para ganar hoy. Brad es superfuerte en la frenada, pero he podido contraatacar, incluso contra Pecco. Creo que hoy ha tenido mucho que ver la mentalidad y he conseguido que me quedara ese milímetro de neumático para la última vuelta para volver a apretar como hice en la calificación."

"Es una gran sensación. Es un verdadero puñetazo en la mesa, creo, para demostrar a la gente que puedo ganar en la lucha", hablaba con confianza el ganador del GP de Tailandia.

El "Martinator" celebró recientemente cinco victorias al sprint consecutivas, pero en las carreras principales cedió muchos puntos en Mandalika (se cayó cuando lideraba) y Phillip Island (cayó al quinto puesto en la última vuelta con el neumático blando).

"Los momentos difíciles son súper duros", admitió el español echando la vista atrás. "Es muy difícil levantarse y encontrar la motivación. Sin embargo, estos momentos difíciles me han hecho más fuerte. Hoy he cambiado de estrategia. En lugar de apretar como un loco en las diez primeras vueltas, he intentado limitarme a mantener esa ventaja de una o dos décimas sobre el segundo y cuidar el neumático. Cuando he visto que aún quedaban doce vueltas, he intentado apretar. Sin embargo, me he dado cuenta de que no podía escaparme y he pensado que un tercer puesto podía ser un buen resultado. Pero cuando Brad me adelantó, vi que ya había desgastado mucho su neumático. Así que fui más fuerte y pude adelantarle de nuevo y apretar como un loco para ganar hoy."

"Estoy muy, muy contento y ahora estoy deseando desconectar un poco", se refería el subcampeón del mundo al fin de semana sin carreras. "Estos tres fines de semana de carreras han sido duros y súper difíciles mentalmente. También he sufrido bastante con este calor. Espero poder recuperar la energía para Malasia y Doha".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29 oct):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas atrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin 376. 3º Bezzecchi 310. 4º Binder 249.