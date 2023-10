Jorge Martin (1er) : Renforcé par les moments difficiles

La star Pramac-Ducati Jorge Martin a fait une déclaration dans la lutte pour le titre MotoGP en remportant la course principale de Buriram. Outre son titre en Moto3, cette course a été la meilleure de sa vie.

Ce week-end à Buriram, on pouvait lire entre les lignes de Jorge Martin à quel point il avait encore en tête le poker des pneus qui n'avait pas fonctionné à Phillip Island. La joie et le soulagement étaient d'autant plus grands après une prouesse tactique lors de la course de 26 tours sur le circuit international de Chang: le poleman a pris la tête dès le départ, a fait preuve d'habileté dans la gestion des pneus et s'est imposé dans des derniers tours époustouflants face à l'as Red Bull-KTM Brad Binder et surtout à son collègue de marque Ducati et rival en titre Pecco Bagnaia.

Même si Bagnaia s'est hissé à la deuxième place en raison d'une infraction "track limits" commise par Binder dans le dernier tour, ne perdant ainsi que cinq points dans la lutte pour le championnat du monde, la victoire de Martin est sans doute le succès le plus important de sa carrière en MotoGP jusqu'à présent, surtout en raison de la manière dont il l'a obtenue.

"Oui", a approuvé le Madrilène de 25 ans, champion du monde de Moto3 en 2018. "Il est difficile de dire quoi que ce soit sur la course d'aujourd'hui. Je pense qu'en dehors de la course Moto3 en Malaisie, où j'ai remporté le titre, c'est la meilleure course de ma vie. Parce que je pense que je n'étais pas plus fort qu'eux aujourd'hui. Mais j'ai utilisé toute mon expérience et tous les moyens dont je disposais pour gagner aujourd'hui. Brad est super fort sur les freins, mais j'ai pu riposter, y compris contre Pecco. Je pense que le mental a beaucoup joué aujourd'hui, et j'ai réussi à garder ce millimètre de pneu pour le dernier tour, pour pousser encore une fois comme en qualifications".

"C'est une sensation géniale. C'est, je pense, un vrai coup de poing sur la table pour montrer aux gens que je peux gagner dans la bagarre", a déclaré le vainqueur du GP de Thaïlande, confiant.

Le "Martinator" a fêté dernièrement cinq victoires consécutives au sprint, mais il a laissé échapper beaucoup de points dans les courses principales à Mandalika (chute alors qu'il était en tête) et à Phillip Island (relégué à la cinquième place dans le dernier tour avec le pneu tendre).

"Les moments difficiles sont super durs", a reconnu l'Espagnol avec le recul. "C'est vraiment difficile de se relever et de trouver la motivation. Mais il est certain que ces moments difficiles m'ont rendu plus fort. J'ai changé de stratégie aujourd'hui. Au lieu de pousser comme un fou dans les dix premiers tours, j'ai essayé de garder simplement ces un ou deux dixièmes de seconde d'avance sur le deuxième et de préserver le pneu. Quand j'ai vu qu'il restait douze tours à parcourir, j'ai essayé de pousser. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas m'échapper et je me suis dit qu'aujourd'hui, une troisième place pourrait peut-être être un bon résultat. Mais quand Brad m'a dépassé, j'ai vu qu'il avait déjà beaucoup usé son pneu. J'étais donc plus fort, j'ai pu le dépasser à nouveau et pousser comme un fou pour gagner aujourd'hui".

"Je suis tellement, tellement heureux et j'ai maintenant hâte de décompresser un peu", a fait référence au week-end sans course du deuxième du championnat du monde. "Ces trois week-ends de course ont été durs et super difficiles mentalement. J'ai aussi beaucoup souffert de la chaleur. J'espère pouvoir récupérer de l'énergie pour la Malaisie et Doha".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249.