Jorge Martin (1°): Rafforzato dai momenti difficili

Quanto avesse ancora in mente il poker di pneumatici fallito a Phillip Island si poteva sentire tra le righe di Jorge Martin questo fine settimana a Buriram. Tanto più grande è stata la gioia e il sollievo dopo un colpo da maestro tattico nei 26 giri del Chang International Circuit: il poleman ha preso il comando fin dall'inizio, ha dimostrato abilità nella gestione delle gomme e ha prevalso negli ultimi giri mozzafiato contro l'asso della Red Bull-KTM Brad Binder e, soprattutto, il suo collega del marchio Ducati e rivale per il titolo Pecco Bagnaia.

Anche se Bagnaia è salito al secondo posto a causa di un'infrazione ai "limiti della pista" commessa da Binder all'ultimo giro, perdendo così solo cinque punti nella lotta per il mondiale, la vittoria di Martin è probabilmente il successo più importante della sua carriera in MotoGP, soprattutto per il modo in cui l'ha ottenuta.

"Sì", ha dichiarato il 25enne madrileno, campione del mondo Moto3 2018. "È difficile dire qualcosa sulla gara di oggi. Penso che, a parte la gara di Moto3 in Malesia, dove ho vinto il titolo, sia la migliore gara della mia vita. Perché non credo di essere stato più forte di loro oggi. Ma ho usato tutta la mia esperienza e tutte le risorse che avevo per vincere oggi. Brad è fortissimo in frenata, ma sono riuscito a reagire, anche contro Pecco. Penso che oggi sia stata una questione mentale e sono riuscito ad avere quel millimetro di pneumatico rimasto per l'ultimo giro per spingere di nuovo come ho fatto in qualifica".

"È una sensazione fantastica. È un vero e proprio pugno di ferro, credo, per dimostrare alla gente che posso vincere nella lotta", ha dichiarato fiducioso il vincitore del GP di Thailandia.

Il "Martinator" ha festeggiato cinque vittorie in volata di recente, ma nelle gare principali ha perso molti punti a Mandalika (caduto mentre era in testa) e a Phillip Island (scivolato al quinto posto all'ultimo giro con la gomma morbida).

"I momenti difficili sono durissimi", ha ammesso lo spagnolo guardandosi indietro. "È davvero difficile rialzarsi e trovare la motivazione. Di sicuro, però, questi momenti difficili mi hanno reso più forte. Oggi ho cambiato la mia strategia. Invece di spingere come un matto nei primi dieci giri, ho cercato di mantenere uno o due decimi di vantaggio sul secondo e di prendermi cura delle gomme. Quando ho visto che mancavano ancora dodici giri alla fine, ho provato a spingere. Tuttavia, mi sono reso conto che non potevo staccarmi e ho pensato che forse un terzo posto sarebbe stato un buon risultato oggi. Ma quando Brad mi ha superato, ho visto che aveva già consumato molto la sua gomma. Quindi sono stato più forte e sono riuscito a superarlo di nuovo e a spingere come un matto per vincere oggi".

"Sono felicissimo e ora non vedo l'ora di staccare un po' la spina", ha commentato il vicecampione del mondo riferendosi al weekend senza gare. "Questi tre weekend di gara sono stati duri e molto difficili dal punto di vista mentale. Ho anche sofferto parecchio per il caldo. Spero di poter recuperare le energie per la Malesia e Doha".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29 ottobre):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin 376. 3° Bezzecchi 310. 4° Binder 249.