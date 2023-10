Jorge Martin (1.º): Fortalecido pelos momentos difíceis

A estrela da Pramac Ducati, Jorge Martin, fez uma declaração na luta pelo título de MotoGP com a sua vitória na corrida principal em Buriram - para além da vitória no título de Moto3, foi a melhor corrida da sua vida, disse ele.

O quanto ele ainda tinha em mente o fracassado poker de pneus em Phillip Island podia ser ouvido nas entrelinhas de Jorge Martin neste fim de semana em Buriram. Maior ainda foi a alegria e o alívio depois de um golpe de mestre tático na corrida de 26 voltas no Circuito Internacional de Chang: o pole-setter assumiu a liderança desde o início, demonstrou habilidade na gestão dos pneus e prevaleceu nas voltas finais de tirar o fôlego contra o ás da Red Bull-KTM Brad Binder e, acima de tudo, o seu colega de marca Ducati e rival pelo título Pecco Bagnaia.

Apesar de Bagnaia ainda ter subido para o segundo lugar devido a uma infração aos "limites da pista" cometida por Binder na última volta e, assim, ter perdido apenas cinco pontos na luta pelo campeonato do mundo, a vitória de Martin é, sem dúvida, o sucesso mais importante da sua carreira no MotoGP até agora, principalmente devido à forma como a conquistou.

"Sim", concordou o madrilenho de 25 anos, Campeão do Mundo de Moto3 de 2018. "É difícil dizer qualquer coisa sobre a corrida de hoje. Acho que, para além da corrida de Moto3 na Malásia, onde ganhei o título, é a melhor corrida da minha vida. Porque acho que não fui mais forte do que eles hoje. Mas usei toda a minha experiência e todos os recursos que tinha para ganhar hoje. O Brad é muito forte nos travões, mas eu consegui ripostar, mesmo contra o Pecco. Acho que hoje foi muito mental e consegui ter aquele milímetro de pneu para a última volta para voltar a fazer força como fiz na qualificação."

"É uma sensação óptima. É um verdadeiro murro na mesa, penso eu, para mostrar às pessoas que posso ganhar na luta", disse o vencedor do GP da Tailândia.

O "Martinator" celebrou recentemente cinco vitórias consecutivas ao sprint, mas nas corridas principais perdeu muitos pontos em Mandalika (caiu quando liderava) e Phillip Island (caiu para o quinto lugar na última volta com o pneu macio).

"Os momentos difíceis são muito duros", admitiu o espanhol, olhando para trás. "É muito difícil levantarmo-nos e encontrarmos a motivação. Mas, com certeza, estes momentos difíceis tornaram-me mais forte. Hoje mudei a minha estratégia. Em vez de me esforçar muito nas primeiras dez voltas, tentei apenas manter uma ou duas décimas de segundo de vantagem sobre o segundo e cuidar dos pneus. Quando vi que ainda faltavam doze voltas para o fim, tentei forçar. No entanto, apercebi-me de que não conseguia afastar-me e pensei que talvez um terceiro lugar pudesse ser um bom resultado hoje. Mas quando o Brad me ultrapassou, vi que ele já tinha gasto muito o pneu. Por isso, fui mais forte e consegui ultrapassá-lo de novo e empurrá-lo como um louco para ganhar hoje."

"Estou muito, muito feliz e agora estou ansioso por me desligar um pouco", referiu-se o vice-campeão do Mundo ao fim de semana sem corridas. "Estes três fins-de-semana de corridas foram duros e muito difíceis mentalmente. Também sofri bastante com este calor. Espero conseguir recuperar a energia para a Malásia e Doha."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29 de outubro):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin 376. 3º Bezzecchi 310. 4º Binder 249.