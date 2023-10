Infraction à la pression des pneus : Pénalité de temps pour Aleix Espargaró

Lors de la saison 2023 du MotoGP, les pressions des pneus avant seront pour la première fois contrôlées par des capteurs unifiés de LDL. Depuis le GP de Silverstone (6 août), un catalogue de pénalités est en vigueur si la pression des pneus est inférieure à la limite minimale prescrite par Michelin.

La valeur cible pour le pneu avant, fixée à 1,88 bar (mais pouvant varier légèrement selon le circuit), doit être respectée pendant plus de 30 pour cent du temps en sprint (pour 15 tours ou moins) et pendant plus de 50 pour cent en Grand Prix (pour plus de 15 tours).

Comme ce système est nouveau et qu'il a été introduit pendant une saison en cours, il n'y a pas de risque de disqualification jusqu'à nouvel ordre. Au lieu de cela, les commissaires FIM MotoGP se sont mis d'accord sur un barème de sanctions échelonnées sous forme de pénalités de temps, qui seront additionnées après la course :

1ère infraction : Avertissement

2ème infraction : pénalité de 3 secondes

3ème infraction : pénalité de 6 secondes

4ème infraction : pénalité de 12 secondes.

Lors du GP de Catalogne, Maverick Viñales a été le premier d'une longue série de pilotes à recevoir un avertissement. Ce dimanche, lors du GP de Thaïlande, c'est son coéquipier chez Aprilia, Aleix Espargaró, qui a été le premier à écoper d'une pénalité de temps pour une deuxième infraction commise cette saison.

Le Catalan de 34 ans avait auparavant franchi la ligne d'arrivée en cinquième position, avec 4,303 secondes de retard. Avec les trois secondes de pénalité cumulées, Aleix Espargaró recule toutefois à la huitième place.

Le vainqueur Jorge Martin, Marc Márquez (nouveau 6e) et Pol Espargaró (18e) ont également été signalés par les commissaires FIM MotoGP comme ayant des pneus sous-gonflés. Comme il s'agissait à chaque fois de la première infraction de la saison, ils s'en sont tirés avec un avertissement.

Résultat corrigé de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)