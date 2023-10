Infrazione alla pressione degli pneumatici: Penalità di tempo per Aleix Espargaró



di Nora Lantschner - Traduzione automatica da Tedesco

Gold & Goose

In occasione del GP di Silverstone, è entrato in vigore un catalogo di penalità in caso di mancato rispetto del limite minimo di pressione degli pneumatici. Il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró è stato il primo a ricevere una penalità di 3 secondi a Buriram.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.