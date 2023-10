Infração à pressão dos pneus: Penalidade de tempo para Aleix Espargaró

No GP de Silverstone, entrou em vigor um catálogo de penalizações em caso de incumprimento do limite mínimo de pressão dos pneus. O piloto de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró, foi o primeiro a receber uma penalização de 3 segundos em Buriram.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Na temporada de MotoGP de 2023, a pressão dos pneus dianteiros será monitorizada pela primeira vez com sensores unitários da LDL. Desde o GP de Silverstone (6 de agosto), está em vigor um catálogo de penalizações se a pressão dos pneus descer abaixo do limite mínimo prescrito pela Michelin.

O valor-alvo para o pneu dianteiro, fixado em 1,88 bar (mas que pode variar ligeiramente em função da pista), deve ser mantido durante mais de 30% do tempo nos sprints (com 15 ou menos voltas) e mais de 50% nos Grandes Prémios (com mais de 15 voltas).

Uma vez que o sistema é novo e foi introduzido durante uma época em curso, não existe qualquer ameaça de desqualificação até nova ordem. Em vez disso, os Comissários Desportivos da FIM MotoGP concordaram com um sistema de penalização escalonado sob a forma de penalizações de tempo, que serão somadas após a corrida:

1ª infração: Advertência

2ª infração: penalização de 3 segundos

3ª infração: 6 segundos de penalização

4ª infração: penalização de 12 segundos

No GP da Catalunha, Maverick Viñales foi o primeiro de uma série de pilotos a receber uma advertência. No GP da Tailândia deste domingo, foi o seu companheiro de equipa da Aprilia, Aleix Espargaró, o primeiro a receber uma penalização de tempo pela segunda infração esta época.

O catalão de 34 anos tinha cruzado a linha de meta em quinto lugar, com 4,303 segundos de atraso. No entanto, com os três segundos de penalização adicionados, Aleix Espargaró cai para o oitavo lugar.

Os Comissários Desportivos da FIM MotoGP também assinalaram pneus com pressão insuficiente para o vencedor Jorge Martin, Marc Márquez (novo 6º) e Pol Espargaró (18º). No entanto, devido ao facto de ser a primeira infração da época em cada um dos casos, eles escaparam com uma advertência.

Resultado corrigido da corrida de MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas atrás

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)