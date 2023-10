Francesco Bagnaia (Ducati/2e) : J'ai dû attaquer

Le champion du monde et star de Lenovo Ducati Pecco Bagnaia n'était que 6e au début du GP de Thaïlande, mais il a ensuite pris le dessus et a eu la chance d'obtenir la 2e place.

Le leader du championnat du monde MotoGP Francesco Bagnaia a fait tout ce qui était en son pouvoir pour conserver sa position de leader. Il a d'abord tenté de contrôler sa course, mais a dû prendre son courage à deux mains pour défier sérieusement ses adversaires les plus coriaces, Jorge Martin et Brad Binder. Mais l'Italien a franchi la ligne d'arrivée en troisième position - avant de glisser à la deuxième place. Au championnat du monde, il manque désormais 13 points à Martin pour atteindre la première place.

Le duel entre Pecco Bagnaia (26 ans) et Jorge Martin est de plus en plus électrique. La course sur le circuit international de Buriram en a offert un nouvel exemple et surtout un avant-goût du duel entre les deux as pour les trois derniers week-ends de GP.

"Si je n'avais pas attaqué sans compromis, je n'aurais finalement terminé que cinquième ou sixième", reconnaissait Pecco Bagnaia après les 26 tours difficiles de Thaïlande. "J'ai pris un bon départ depuis la deuxième ligne et j'ai décidé au début de rouler de manière contrôlée et de ménager encore un peu mes pneus".

Mais alors que le champion du monde était de plus en plus attaqué par les pilotes derrière lui, notamment par Marc Marquez, une fois de plus le couteau entre les dents, et qu'il était même brièvement dépassé, l'homme aux 27 GP a réalisé que le risque d'attaquer lui-même était probablement moins grand que d'être emporté par un rival agressif à l'arrière.

"Je me suis alors mis au travail pour réduire l'écart avec Martin et Binder. Cela s'est plutôt bien passé. Mais visiblement, j'ai un peu plus sollicité mon pneu arrière que les deux leaders. Je ne peux que les féliciter pour leur gestion des pneus", a reconnu Pecco après la course.

Mais il n'était pas mécontent, loin de là. "J'ai réussi à limiter les dégâts. Quand je pense à la manière dont nous avons commencé le week-end, c'était presque l'optimum. Et surtout, je pense que nous avons en plus tiré des enseignements importants pour les prochaines courses".

Bagnaia a lui-même souri à propos de sa tentative de dépassement osée à deux tours de la fin, alors qu'il voulait attraper Martin et Binder d'un seul coup. "Si j'avais réussi, j'aurais pu célébrer cette manœuvre comme la meilleure de ma carrière".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.