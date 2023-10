Francesco Bagnaia (Ducati/2°): Ho dovuto attaccare

Francesco Bagnaia, leader del Campionato del Mondo MotoGP, ha fatto di tutto per mantenere la sua posizione di vertice. All'inizio ha cercato di controllare la sua corsa, ma poi ha dovuto prendere il cuore in due mani per sfidare seriamente i suoi rivali più agguerriti, Jorge Martin e Brad Binder. Ma l'italiano ha tagliato il traguardo in terza posizione, per poi scivolare al secondo posto. Martin è ora a 13 punti dal primo posto nel Campionato del Mondo.

Il duello tra Pecco Bagnaia (26) e Jorge Martin si fa sempre più elettrizzante. La gara al Buriram International Circuit ne ha offerto un altro esempio e soprattutto un'anticipazione del duello tra i due assi degli ultimi tre weekend di GP.

"Se non avessi attaccato in modo così intransigente, alla fine sarei finito solo quinto o sesto", ha riconosciuto Pecco Bagnaia dopo i 26 difficili giri in Thailandia. "Ho fatto una buona partenza dalla seconda fila e all'inizio ho deciso di guidare in modo controllato e di usare le gomme con calma".

Ma quando il Campione del Mondo è stato sempre più attaccato dai piloti dietro di lui, in particolare anche molestato e anche brevemente superato da Marc Marquez, ancora una volta con il coltello tra i denti, il 27 volte vincitore del GP ha capito che il rischio di attaccare se stesso era probabilmente inferiore a quello di essere spazzato via da un rivale attaccante nelle retrovie.

"Mi sono quindi messo al lavoro per ridurre il distacco da Martin e Binder. La cosa ha funzionato abbastanza bene. Ma ovviamente ho affaticato il mio pneumatico posteriore un po' di più rispetto ai due leader. Posso solo complimentarmi con loro per la gestione delle gomme", ha detto Pecco dopo la gara.

Ma era tutt'altro che insoddisfatto. "Ho mantenuto i danni entro i limiti. Se penso a come abbiamo iniziato il weekend, questo era quasi l'optimum. E soprattutto credo che abbiamo acquisito conoscenze importanti per le prossime gare".

Per quanto riguarda il suo audace tentativo di sorpasso a due giri dalla fine, quando ha cercato di insaccare Martin e Binder in un colpo solo, lo stesso Bagnaia ha dovuto sorridere. "Se fosse riuscito, avrei potuto festeggiare come la migliore manovra della mia carriera".

Risultato gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.