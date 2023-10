Francesco Bagnaia (Ducati/2º): Tive de atacar

O Campeão do Mundo e estrela da Lenovo Ducati, Pecco Bagnaia, estava apenas em 6º lugar na fase inicial do GP da Tailândia, mas depois aumentou o ritmo - e teve a sorte de herdar o 2º lugar.

O líder do Campeonato do Mundo de MotoGP, Francesco Bagnaia, fez tudo o que estava ao seu alcance para manter a sua posição de topo. Ele tentou controlar a sua corrida no início, mas depois teve de agarrar o coração com as duas mãos para desafiar seriamente os seus rivais mais fortes, Jorge Martin e Brad Binder. Mas o italiano cruzou a linha de chegada em terceiro lugar - e depois caiu para segundo. Martin está agora a 13 pontos do primeiro lugar no Campeonato do Mundo.

O duelo entre Pecco Bagnaia (26) e Jorge Martin está a tornar-se cada vez mais eletrizante. A corrida no Circuito Internacional de Buriram foi mais um exemplo disso e, acima de tudo, um prenúncio do duelo entre os dois ases nos últimos três fins-de-semana de GP.

"Se eu não tivesse atacado de forma tão intransigente, teria terminado apenas em quinto ou sexto lugar", reconheceu Pecco Bagnaia após as 26 voltas difíceis na Tailândia. "Tive um bom arranque a partir da segunda linha e, no início, decidi rodar de forma controlada e ter calma com os meus pneus."

Mas à medida que o Campeão do Mundo era cada vez mais atacado pelos pilotos atrás de si, nomeadamente também assediado e também brevemente ultrapassado por Marc Marquez, mais uma vez com uma faca entre os dentes, o vencedor de 27 GPs apercebeu-se que o risco de se atacar a si próprio era provavelmente menor do que ser afastado por um rival atacante na retaguarda.

"Depois comecei a trabalhar para reduzir a diferença para o Martin e o Binder. Isso resultou bastante bem. Mas é óbvio que forcei um pouco mais o meu pneu traseiro do que os dois líderes. Só posso elogiá-los pela gestão dos pneus", disse Pecco após a corrida.

Mas ele estava longe de estar insatisfeito. "Mantive os danos dentro dos limites. Quando penso em como começámos o fim de semana, isso foi quase o ideal. E, acima de tudo, penso que também ganhámos conhecimentos importantes para as próximas corridas."

Sobre a sua ousada tentativa de ultrapassagem a duas voltas do fim, quando tentou apanhar Martin e Binder de uma só vez, o próprio Bagnaia teve de sorrir. "Se tivesse sido bem sucedido, eu poderia ter comemorado como a melhor manobra da minha carreira."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.