Marc Márquez (Honda/6º): "Lo hemos conseguido".

Marc Márquez volvió a vender cara su piel en la carrera de MotoGP disputada en el Circuito Internacional de Chang. Libró duras batallas rueda a rueda con rivales como Bagnaia, Marini y Aleix Espargaró en los primeros compases, luego cayó en manos de Fabio Quartararo y cruzó la meta séptimo por detrás del piloto oficial de Yamaha. Pero después ha caído hasta la sexta posición, ya que Aleix Espargaró (5º) ha recibido una penalización de 3 segundos por baja presión en los neumáticos (2ª infracción 2023) y ha caído hasta la octava posición.

"Es lo mismo cada fin de semana. Con el neumático trasero duro nuestra moto se comporta de manera más consistente, pero luego tenemos muchas dificultades con el rendimiento el domingo en la carrera de distancia completa. Cae mucho entonces, la diferencia de tiempo es significativa, además tienes que cambiar la forma de pilotar con él", ha relatado Marc, que hasta ahora no ha pasado del 14º puesto en el Campeonato del Mundo.

"En la carrera sprint de ayer vimos que el desgaste de los neumáticos es extremadamente alto para nosotros. Hoy he pensado mucho si debía hacer una elección agresiva y coger el neumático blando trasero. Quizás hubiera estado bien, no lo sé", añadió el español de 30 años.

"Definitivamente he optado por la opción conservadora y he montado el mismo neumático trasero que los demás. Después he intentado controlarme durante toda la carrera. He hecho un esfuerzo para tener un fin de semana estable. Lo hemos conseguido", declaró la estrella de Honda.

Ducati ha conseguido este año 14 victorias en MotoGP (un récord para los italianos) en 17 Grandes Premios. Martin ganó cuatro veces, Bagnaia seis, Bezzecchi tres y Zarco una.

Marc Márquez trabajará con el jefe de carreras de Ducati, Gigi Dall'Igna, en 2024. El italiano con barba de chivo ha admitido ahora que Honda se puso en contacto con él y le preguntó si quería pasarse a los japoneses. ¿Se habría quedado Marc en HRC?

"No sé si se podría haber producido un cambio. Ahora las decisiones ya están tomadas", responde Márquez. "Por eso ahora no quiero hablar de peros y especular. Como todo es oficial, me siento liberado, que es lo que se gana. Me concentro en pilotar la moto y no me importan los rumores. Prefiero utilizar mi energía para sacar esa intensidad en los tres últimos Grandes Premios".

Resultado de la carrera de MotoGP, Buriram (29 de octubre):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.