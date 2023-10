Marc Márquez (Honda/6e) : "Nous avons réussi".

Marc Márquez a dépassé les attentes en se classant sixième à Buriram. Et on lui a demandé s'il serait resté chez Honda si les Japonais avaient engagé Gigi Dall'Igna de Ducati.

Marc Márquez a une nouvelle fois vendu sa peau le plus cher possible lors de la course MotoGP sur le circuit international de Chang. Il a livré à ses adversaires comme Bagnaia, Marini et Aleix Espargaró des combats acharnés roue contre roue en début de course, avant de tomber dans les mains de Fabio Quartararo et de franchir la ligne d'arrivée en septième position derrière le pilote officiel Yamaha. Mais il a ensuite glissé à la sixième place, car Aleix Espargaró (cinquième) a écopé d'une pénalité de trois secondes pour pression insuffisante des pneus (deuxième infraction en 2023) et a glissé à la huitième place.

"C'est la même chose chaque week-end. Avec le pneu arrière dur, notre moto se comporte de manière plus constante, mais nous luttons ensuite fortement contre la performance le dimanche lors de la course de pleine distance. Elle diminue alors fortement, le décalage horaire est important et il faut changer de style de pilotage", rapporte Marc, qui n'a pas encore dépassé la 14e place au championnat du monde.

"Dans la course de sprint, nous avons vu hier que l'usure des pneus était extrêmement élevée chez nous. Aujourd'hui, je me suis demandé si je ne devais pas faire un choix agressif et prendre le pneu arrière soft. Peut-être que cela aurait été bien, je ne sais pas", a ajouté l'Espagnol de 30 ans.

"J'ai en tout cas opté pour le choix conservateur et j'ai pris le même pneu arrière que les autres. Je me suis ensuite efforcé de me contrôler tout au long de la course. Je me suis efforcé de réaliser un week-end stable. Nous y sommes parvenus", a constaté la star Honda.

Ducati a déjà remporté 14 victoires en MotoGP (un record pour les Italiens) en 17 Grand Prix cette année. Martin a gagné quatre fois, Bagnaia six fois, Bezzecchi trois fois, Zarco une fois.

En 2024, Marc Márquez travaillera avec le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna. L'Italien à la barbe de chèvre a maintenant reconnu que Honda l'avait approché et lui avait demandé s'il souhaitait passer chez le Japonais. Marc serait-il alors resté chez HRC ?

"Je ne sais pas si un changement aurait pu avoir lieu. Maintenant, les décisions sont prises", a répondu Márquez. "Je ne veux donc pas parler de si et de mais et spéculer maintenant. Depuis que tout est officiel, je me sens libéré, c'est ce que l'on gagne. Je me concentre sur la moto et ne me préoccupe pas des rumeurs. Je préfère utiliser mon énergie pour pouvoir jouer de cette intensité lors des trois derniers Grand Prix".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.