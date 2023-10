Marc Márquez (Honda/6°): "Siamo riusciti a farlo".

Marc Márquez ha venduto ancora una volta cara la pelle nella gara di MotoGP al Chang International Circuit. Nelle prime fasi ha combattuto una feroce battaglia ruota a ruota con avversari come Bagnaia, Marini e Aleix Espargaró, poi è caduto nelle mani di Fabio Quartararo e ha tagliato il traguardo settimo dietro al pilota della Yamaha. Successivamente è scivolato al 6° posto, mentre Aleix Espargaró (5°) ha ricevuto una penalità di 3 secondi per bassa pressione degli pneumatici (2° infrazione 2023) ed è scivolato all'8° posto.

"È la stessa cosa ogni fine settimana. Con il pneumatico posteriore duro la nostra moto si comporta in modo più costante, ma la domenica, nella gara a distanza, facciamo molta fatica a migliorare le prestazioni. La moto cala molto, la differenza di tempo è significativa e bisogna cambiare il modo di guidare", ha riferito Marc, che finora non è andato oltre il 14° posto nel Campionato del Mondo.

"Nella Sprint Race di ieri abbiamo visto che l'usura degli pneumatici è estremamente elevata per noi. Oggi ho pensato bene se fare una scelta aggressiva e scegliere la gomma posteriore morbida. Forse sarebbe andata bene, non lo so", ha aggiunto il 30enne spagnolo.

"Ho optato per una scelta conservativa e ho montato lo stesso pneumatico posteriore di tutti gli altri. Poi ho cercato di controllarmi per tutta la gara. Ho fatto uno sforzo per essere in grado di avere un weekend stabile. Ci siamo riusciti", ha dichiarato il campione della Honda.

Quest'anno la Ducati ha conquistato 14 vittorie in MotoGP (un record per gli italiani) in 17 Gran Premi. Martin ha vinto quattro volte, Bagnaia sei, Bezzecchi tre, Zarco una.

Marc Márquez lavorerà con il boss della Ducati Gigi Dall'Igna nel 2024. L'italiano con la barba da capra ha ammesso di essere stato avvicinato dalla Honda che gli ha chiesto se voleva passare ai giapponesi. Ma Marc sarebbe rimasto in HRC se lo avesse fatto?

"Non so se sarebbe stato possibile un cambio. Ora le decisioni sono state prese", ha risposto Márquez. "Per questo non voglio parlare di se e di ma e fare speculazioni ora. Dal momento che tutto è ufficiale, mi sento libero, è questo che si vince. Mi concentro sulla guida della moto e non mi preoccupo delle voci. Preferisco usare le mie energie per tirare fuori quell'intensità negli ultimi tre Gran Premi".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29 ottobre):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, a 3 giri di distanza

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri indietro

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.