Marc Márquez (Honda/6º): "Conseguimos fazer isso".

Marc Márquez superou as expectativas com o 6º lugar em Buriram. E foi-lhe perguntado se teria ficado na Honda se os japoneses tivessem contratado Gigi Dall'Igna da Ducati.

Marc Márquez voltou a vender a sua pele o mais caro possível na corrida de MotoGP no Circuito Internacional de Chang. Ele travou ferozes batalhas roda-a-roda com rivais como Bagnaia, Marini e Aleix Espargaró nos estágios iniciais, depois caiu nas mãos de Fabio Quartararo e cruzou a linha de chegada em sétimo, atrás do piloto da Yamaha de fábrica. Mas depois caiu para 6º enquanto Aleix Espargaró (5º) recebeu uma penalização de 3 segundos por baixa pressão dos pneus (2ª infração 2023) e caiu para 8º.

"É a mesma coisa todos os fins-de-semana. Com o pneu traseiro duro a nossa moto comporta-se de forma mais consistente, mas depois temos muitas dificuldades com o desempenho no domingo na corrida de distância total. Nessa altura cai muito, a diferença de tempo é significativa, além de que temos de mudar a forma como pilotamos com ele," relatou Marc, que até agora não foi além do 14º lugar no Campeonato do Mundo.

"Na Sprint Race de ontem vimos que o desgaste dos pneus é extremamente elevado para nós. Hoje pensei muito sobre se deveria fazer uma escolha agressiva e usar o pneu traseiro macio. Talvez tivesse corrido bem, não sei", acrescentou o espanhol de 30 anos.

"Optei definitivamente pela escolha conservadora e usei o mesmo pneu traseiro que todos os outros. Depois tentei controlar-me durante toda a corrida. Fiz um esforço para conseguir ter um fim de semana estável. Conseguimos fazer isso", afirmou a estrela da Honda.

A Ducati somou 14 vitórias no MotoGP (um recorde para os italianos) em 17 Grandes Prémios este ano. Martin venceu quatro vezes, Bagnaia seis, Bezzecchi três e Zarco uma vez.

Marc Márquez vai trabalhar com o chefe de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, em 2024. O italiano de barba de bode admitiu agora que foi abordado pela Honda e perguntaram-lhe se queria mudar para os japoneses. Será que Marc teria ficado com a HRC se o tivesse feito?

"Não sei se poderia ter havido uma mudança. Agora as decisões já foram tomadas", respondeu Márquez. É por isso que não quero falar de "se" e "mas" e especular agora. Como tudo é oficial, sinto-me livre, é isso que se ganha. Concentro-me em andar de bicicleta e não quero saber de rumores. Prefiro usar a minha energia para dar aquela intensidade nos últimos três Grandes Prémios."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29 de outubro):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas atrás

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.