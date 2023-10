Luca Marini (Ducati/7º): Respiró mucho aire caliente

Luca Marini mostró una fuerte fase inicial en Buriram y luchó contra Brad Binder y Alex Márquez y Aleix Espargaró por los puestos del podio. Sin embargo, el hermanastro de Valentino Rossi se vio relegado a la octava plaza. Debido a la penalización a Espargaró ganó una posición más.

Su compañero de equipo Marco Bezzecchi también consiguió pasar al alto Marini en la vuelta 18. En la meta, "il Maro" también perdió ante Marc Márquez y Fabio Quartararo. "No es suficiente y no es el resultado que esperaba. Hubiera esperado un resultado mejor", subrayó Marini. "Claro, los tres primeros estaban muy fuertes hoy".

"He intentado salvar mucho el neumático trasero, pero al final se me ha roto antes a mí que a mis rivales", ha explicado el piloto de Ducati GP22. "He tenido problemas con la deceleración de la moto. No podía girar bien por el deslizamiento y eso también afectaba a la salida de la curva. Pero el problema era la entrada en curva, creo".

Marini informa: "Pregunté por ahí. Los otros pilotos decían que el neumático trasero estaba bien. Luego se puso peliagudo en las últimas cuatro o cinco vueltas. Para mí, sin embargo, ya estaba bastante mal cuando faltaban unas nueve vueltas. Tenemos que analizarlo ahora porque en Malasia también puede hacer mucho calor. Así que es muy importante bajar la temperatura del neumático".

"No he hecho ninguna locura. En realidad tuve los problemas antes de la batalla con Bez. Por lo tanto, tenía muy poco con lo que contrarrestarle".

¿Considera Marini que su enorme corpulencia es un factor que influye en el desgaste de los neumáticos? "Puede ser, pero no puedo hacer nada al respecto como piloto..... No puedo controlarlo ni cambiarlo. Quizá deba utilizar mejor mi cuerpo".

Sobre pilotar detrás de los rivales, Marini dijo: "Respiras mucho aire caliente. Se suda mucho más. Cada vez hace mucho más calor que cuando pilotas solo. Al final fue muy agotador. Con mi hombro magullado, también tuve problemas para frenar al final".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.