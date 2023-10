Luca Marini (Ducati/7e) : Beaucoup d'air chaud respiré

Luca Marini a complété une journée tout à fait solide de l'équipe Mooney VR46 en se classant 7e dimanche à Buriram, mais il n'en était pas satisfait et a souffert des conditions chaudes.

Luca Marini a réalisé un début de course tonitruant à Buriram, se battant contre Brad Binder et Alex Márquez et Aleix Espargaro pour les places sur le podium. Mais le demi-frère de Valentino Rossi a ensuite été relégué à la huitième place. La pénalité infligée à Espargaró lui a permis de gagner encore une position.

Son coéquipier Marco Bezzecchi a lui aussi réussi à dépasser le grand Marini au 18e tour. En fin de course, "il Maro" s'est également incliné face à Marc Márquez et Fabio Quartararo. "Ce n'est pas assez et ce n'est pas le résultat auquel je m'attendais. Je m'attendais à un meilleur résultat", a souligné Marini. "Bien sûr, le top 3 était très fort aujourd'hui".

"J'ai essayé d'économiser le pneu arrière, mais il a fini par casser plus tôt que mes adversaires", a déclaré le pilote de la GP22 Ducati. "J'ai donc eu des problèmes pour ralentir la moto. J'ai eu du mal à tourner à cause du dérapage et cela a aussi affecté la sortie de virage. Mais le problème venait de l'entrée en virage, je pense".

Marini rapporte : "Je me suis renseigné. Les autres pilotes disaient que c'était pas mal avec le pneu arrière. Dans les quatre ou cinq derniers tours, ça s'est gâté. Mais pour moi, c'était déjà assez grave à neuf tours de la fin. Nous devons maintenant analyser cela, car il peut faire très chaud en Malaisie aussi. Il est donc très important de faire baisser la température des pneus".

"Je n'ai rien fait de fou. J'ai commencé à avoir des problèmes avant de me battre avec Bez. J'avais donc assez peu de choses à lui opposer".

Marini voit-il sa taille énorme comme un facteur d'usure des pneus ? "C'est possible, mais je n'y peux rien en tant que pilote... Je ne peux pas le contrôler ni même le changer. Mais peut-être que je dois mieux utiliser mon corps".

Concernant la conduite derrière les adversaires, Marini a déclaré : "On respire beaucoup d'air chaud. On transpire beaucoup plus ! C'est à chaque fois nettement plus chaud que lorsqu'on roule seul. C'était très fatigant à la fin. Avec mon épaule touchée, j'ai aussi eu des problèmes au freinage à la fin".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.