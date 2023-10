Luca Marini (Ducati/7°): Ha respirato molta aria calda

Luca Marini ha concluso una giornata molto solida per la squadra Mooney VR46 a Buriram nella domenica della MotoGP con un 7° posto, ma non era soddisfatto e ha sofferto per le condizioni di caldo.

Luca Marini ha mostrato una forte fase iniziale a Buriram e ha lottato contro Brad Binder e Alex Márquez e Aleix Espargaro per i posti sul podio. Tuttavia, il fratellastro di Valentino Rossi è stato spinto all'ottavo posto. A causa della penalizzazione di Espargaro ha guadagnato una posizione in più.

Anche il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi è riuscito a passare l'alto Marini al 18° giro. Nel finale "il Maro" ha perso anche Marc Márquez e Fabio Quartararo. "Non è abbastanza e non è il risultato che mi aspettavo. Mi sarei aspettato un risultato migliore", ha sottolineato Marini. "Certo, i primi tre erano molto forti oggi".

"Ho cercato di risparmiare molto la gomma posteriore, ma alla fine si è rotta prima a me che ai miei avversari", ha detto il pilota della Ducati GP22. "Ho avuto problemi con la decelerazione della moto. Non riuscivo a girare bene a causa dello slittamento e questo ha influito anche sull'uscita di curva. Ma il problema era l'ingresso in curva, credo".

Marini riferisce: "Ho chiesto in giro. Gli altri piloti mi hanno detto che la gomma posteriore era a posto. Poi la situazione si è complicata negli ultimi quattro o cinque giri. Per me, invece, era già abbastanza grave a circa nove giri dalla fine. Dobbiamo analizzarlo ora perché anche in Malesia può fare molto caldo. Quindi è molto importante abbassare la temperatura degli pneumatici".

"Non ho fatto nulla di strano. In realtà i problemi li ho avuti prima della battaglia con Bez. Quindi avevo poco da contrastare".

Marini ritiene che la sua enorme stazza sia un fattore di usura degli pneumatici? "Può essere, ma non posso farci nulla come pilota ..... Non posso controllarlo e nemmeno cambiarlo. Forse devo usare meglio il mio corpo".

Riguardo alla guida dietro ai rivali, Marini ha detto: "Si respira molta aria calda. Si suda molto di più! È sempre molto più caldo di quando si corre da soli. Alla fine è stato molto faticoso. Con la spalla ammaccata, ho anche avuto problemi in frenata alla fine".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, a 3 giri di distanza

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.