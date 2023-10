Luca Marini (Ducati/7º): Respirou muito ar quente

Luca Marini terminou um dia sólido para a equipa Mooney VR46 em Buriram no domingo de MotoGP com o 7º lugar, mas não ficou satisfeito e sofreu com as condições quentes.

Luca Marini mostrou uma forte fase de abertura em Buriram e lutou contra Brad Binder, Alex Márquez e Aleix Espargaro pelos lugares do pódio. No entanto, o meio-irmão de Valentino Rossi foi empurrado para o oitavo lugar. Devido à penalização de Espargaró, ganhou mais uma posição.

O seu colega de equipa Marco Bezzecchi também conseguiu passar o alto Marini na volta 18. No final, "il Maro" também perdeu para Marc Márquez e Fabio Quartararo. "Não é suficiente e não é o resultado que eu esperava. Esperava um resultado melhor", sublinhou Marini. "Claro, os três primeiros foram muito fortes hoje".

"Tentei poupar muito o pneu traseiro, mas no final ele partiu-se mais cedo em mim do que nos meus adversários," disse o piloto da Ducati GP22. "Tive problemas com a desaceleração da moto. Não consegui virar bem por causa da derrapagem e isso também afectou a saída da curva. Mas o problema foi a entrada na curva, penso eu."

Marini relata: "Perguntei por aí. Os outros pilotos disseram que estava tudo bem com o pneu traseiro. Depois, as coisas complicaram-se nas últimas quatro ou cinco voltas. Para mim, no entanto, já estava bastante mau a cerca de nove voltas do fim. Temos de analisar a situação agora, porque na Malásia também pode estar muito calor. Por isso, é muito importante baixar a temperatura do pneu."

"Não fiz nenhuma loucura. Na verdade, tive os problemas antes da batalha com o Bez. Por isso, tinha muito pouco com que o contrariar."

Marini vê o seu enorme tamanho corporal como um fator de desgaste dos pneus? "Pode ser, mas não posso fazer nada em relação a isso como piloto.... Não o posso controlar ou sequer mudar. Talvez precise de usar melhor o meu corpo".

Sobre andar atrás dos rivais, Marini disse: "Respira-se muito ar quente. Suamos muito mais! Está sempre muito mais calor do que quando se corre sozinho. Foi muito cansativo no final. Com o meu ombro magoado, também tive problemas a travar no final."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.